السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

حصاد حركة تداولات البورصة المصرية هذا الأسبوع

مؤشرات البورصة، فيتو
مؤشرات البورصة، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 2.0 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 701 مليون ورقة منفذة على 59 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 844 مليون ورقة منفذة على 73 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

 بينما استحوذت الأسهم على 95.91 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.09 % خلال الجلسة.

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البورصة  المصرية، فيتو 

 

ماذا حدث في تداولات الخميس 10/8/2023؟

حركة التداولات اليوم جاءت على غير المتوقع حيث اختتمت فعاليات الجلسة أمس بهبوط للمؤشرات واضح على عكس ما بدأت عليه المؤشرات من صعود كان باتجاه كسر المستوى التاريخي للمؤشرات، وما حدث اليوم من هبوط مؤشرات البورصة هو نتيجة قوة بيعية شديدة جاءت بختام التداولات فى نهاية آخر جلسات الأسبوع وهو الأمر الذي عصف بالمؤشر الرئيسى ليهبط إلى المستوى 17693 بعدما كان فوق مستويات الـ 17800 ويتجه إلى المستوى 18400 خلال جلسات قادمة قريبة، والسيناريو المنتظر هو الصعود في المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع المقبل نتيجة القوة الشرائية في التعاملات وبشكل عام يصحب المؤشرات صعود طفيف حذر نتيجة التخوف من تعويم جديد للجنيه المصري.

 

تداولات الأربعاء  9/8/2023 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% عند مستوى 17763 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87%  عند مستوى 21658 نقطة، كما صعد   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% عند مستوى 7464 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08%  عند مستوى 5302 نقطة.

 

7 قطاعات تتصدر الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

تصدرت 7 قطاعات قائمة  قطاع خدمات مالية غير مصرفية قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات خلال  تعاملات الأسبوع بقيمة تداول بلغت 5 مليارات جنيه، تلاها قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه وقطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، وقطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 961 مليون جنيه، وقطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 678 مليون جنيه، وقطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 414 مليون جنيه، وقطاع منسوجات وسلع معمرة بقيمة تداول بلغت 356 مليون جنيه). 

 

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التداول قيمة تداول الاسهم التداول بالبورصة تداولات الخميس 10 8 2023 تداولات الأربعاء 9 8 2023 ايجى اكس 30 ايجي اكس 30 للعائد الكلي الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة المقيدة قطاع خدمات مالية غير مصرفية

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