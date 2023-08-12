خبير أسواق مال: البورصة قادرة على كسر المقاومة وتخطي مستوى 18000 نقطة

تستعرض “ فيتو” أبرز توقعات اداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الجاري مع عرض بعض آراء خبراء سوق المال والمحلليين الفنيين، كما تستعرض سريعا أبرز الأرقام التى اختتمت بها البورصة حركة التداولات الاسبوع المنتهى، حيث انتهت جلسة نهاية الأسبوع بقيمة تداولات بلغت 2.0 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 701 مليون ورقة منفذة على 59 ألف عملية.

جاءت تلك الأرقام مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 844 مليون ورقة منفذة على 73 ألف عملية خلال الجلسة السابقة، بينما استحوذت الأسهم على 95.91 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.09 % خلال الجلسة.

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مؤشرات، فيتو

نبيل فرج: البورصة قادرة على كسر المقاومة وتخطى المستوى 18000

ومن جانبه قال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: أظهرت حركة المؤشرات فى البورصة المصرية القدرة على تخطى مستويات المقاومة وإمكانية الوصول إلى المستوى التاريخى عند 18400 خلال الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أن المؤشر السبعينى أيضا يواصل التقدم بجانب المؤشر الرئيسى ، حيث ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة.

القطاعات التى تتصدر الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة

وتصدرت 7 قطاعات قائمة الاكثر تداولا بالبورصة منها الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات خلال تعاملات الأسبوع بقيمة تداول بلغت 5 مليار جنيه، تلاها قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه وقطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، وقطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 961 مليون جنيه، وقطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 678 مليون جنيه، وقطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 414 مليون جنيه، وقطاع منسوجات وسلع معمرة بقيمة تداول بلغت 356 مليون جنيه).