الأحد 13 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من بدء التداولات

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من بدء التداولات اليوم الأحد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% عند مستوى 17799 نقاط.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% عند مستوى 21634 نقطة.

كما  ارتفع   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% عند مستوى 7413 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 3599 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63%  عند مستوى 5320 نقطة

قيمة التداول بالبورصة بنهاية الأسبوع 

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 2.0 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 701 مليون ورقة منفذة على 59 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 844 مليون ورقة منفذة على 73  ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

بينما استحوذت الأسهم على 95.91 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.09 % خلال الجلسة. 

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تداولات جلسة نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.202 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% عند مستوى 17710 نقاط.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43%  عند مستوى 21499 نقطة.

كما  هبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% عند مستوى 7413 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 3579 نقطة، وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46%  عند مستوى 5287 نقطة.
 

تداولات جلسات الأسبوع 

من جانبه، قال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية مرت خلال السنوات السابقة بعدة مراحل مختلفة وكانت أكثر مرحلة انتشار وازدهار في 2006 ثم  إحداث الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 وبالطبع كان التأثير قوي على جميع البورصات العالمية ومن ثم البورصة المصرية وتلها بعدة سنوات ثورات الربيع العربي ثم تداعيات جائحة كرونا ليست بعيدة وتلها الحرب الروسية الأوكرانية كل هذه الأحداث أثرت على الاستثمار بالبورصة المصرية.

الاستثمار بالأسهم المصرية الأرخص عالميا 

وأشار فى تصريحاته لـ «فيتو» إلى أنه الآن يعد الاستثمار بالأسهم المصرية الأرخص عالميا قياسا بأي استثمارات أخرى حيث أنه نتيجة للأحداث السابق حققت استثمارات كثيرة العديد من المكاسب مثل الذهب الذي يعد الملاذ الآمن في ظل الأحداث السابقة والبترول والعقارات كلها استثمارات حققت نجاحا كبيرا خلال الفترات السابقة. 

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وأشار إلى أنه نحن الآن نتوقع أن توجه الاستثمارات إلى سوق الأسهم وحدوث دورة اقتصادية جديدة خاصة بعد إعلان الحكومة عن مجموعة طروحات قادمة والتي تعد فرصة جيدة للمستثمرين الجدد هذا بالإضافة إلى أسعار الأسهم الحالية والتي تعد فرصة استثمار نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم حيث أن الأسهم على شاشة التداول لا تعبر عن قيم الشركات الحقيقية مقارنة بأي استثمارات أخرى خاصة بعد ارتفاع قيمة الدولار للمستويات الحالية. 

نشاط وارتفاع في مؤشرات البورصة المصرية

وأضاف: لذلك نرى أن المرحلة القادمة سوف تشهد نشاطا وارتفاعا ملحوظا في مؤشرات البورصة المصرية من خلال الدعم المتوقع من الدولة والنشاط المتوقع من الطروحات العلن عنها. 
وتابع: الآن المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام عند 17700 نقطة طول ما المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم ذلك يدفعنا إلى مستوى 18200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، حيث أن أسعار الأسهم مازلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.

 مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة حقق قمما تاريخية جديدة 

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال إنه حقق قمما تاريخية جديدة خلال الفترة السابقة وتخطى مستوى 3600 الآن لدينا مستوى دعم عند 3500  ومستوى مقاومة عند 3680 نتوقع تخطي هذا المستوى خلال هذا الشهر.

الرؤية المستقبلية للبورصة إيجابية ومازالت هناك مكاسب أمام الأسهم المصرية

وأوضح سعيد الفقى أن الرؤية المستقبلية للسوق المصري ايجابية خلال الفترة القادمة، ومازال الأسهم المصرية أمامها الكثير من المكاسب لتحققها خلال الفترة القادمة. 

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