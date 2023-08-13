الهجان يفتتح مشروعات كفر شكر تزامنا مع العيد القومي الـ 155 للقليوبية

افتتح وتفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ١٠ من المشروعات القومية، بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، في قطاعات الإسكان والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية بمدينة كفر شكر، مؤكدًا أن تلك المشروعات ستعُود بالنفع على مواطني المحافظة، لدفع قاطرة التنمية المستدامة والشاملة بكافة القطاعات.

تأتي تلك الخطوة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ ١٥٥، واستمرارًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة القليوبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق.

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واستهل "المحافظ" جولته بمتابعة قطاع الإسكان، حيث تفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر بتكلفة 7 مليون جنيه، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية، وقد تم الإنتهاء من أعمال إنشاء الخرسانة والأسقف للمبنى بالكامل وجاري العمل في التشطيبات الداخلية وأعمال التأسيس والمحارة والسباكة، ووصلت نسبة التنفيذ الكُلية إلى 75%، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة، وذلك لخدمة مواطني مركز ومدينة كفر شكر.

وأكد المحافظ أنه جاري التنسيق لإنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلًا عن تجديد مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من ٣٠٠ سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة ٧٠٠ متر مربع، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيتم البدء في الإنشاءات الخاصة بالموقع خلال أيام وسيتم إنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات وإيجاد فرص عمل للشباب.

ثم استكمل "المحافظ" جولته بقطاع الأبنية التعليمية، بافتتاح توسع مدرسة الحرية الابتدائية بكفر شكر والتي تقع على مساحة 1921 مترا مربعا ويقام المبني الإضافي على مساحة 165 مترا وتتكون المدرسة من عدد 20 فصلا دراسيا، حيث تم إضافة عدد 8 فصول جديدة في التوسعات التي تم افتتاحها اليوم وستصل الكثافة الطلابية للتلاميذ في الفصول 38 طالبا فقط، وسيتم تشغيلها بداية العام الدراسي المقبل وبلغت تكلفة توسعة المدرسة إلى 3.3 مليون جنيه.

كما افتتح الهجان اليوم أيضا توسعات مدرسة الدكتور صفوت محي الدين الإعدادية والتي تقع على مساحة 371 مترا مربعا والتي تتكون من 27 فصلا دراسيا وتم توسعة المدرسة بعدد 9 فصول جديدة وستصل الكثافة في هذه المدرسة هذا العام إلى 30 طالبا فقط.

وخلال الجولة بالمدرسة تفقد المحافظ فصول المدرسة والتي تم تزويدها بقاعة كبيرة متعددة الأغراض للأنشطة الثقافية والفنية بالإضافة إلى معمل كيميائي مجهز بالأجهزة التعليمية التي يحتاج إليها الطلاب في تجارب العلوم بالمرحلة الإعدادية.

وخلال جولة اليوم وجه المحافظ القائمين على المدارس بالحفاظ عليها وإجراء الصيانة الدورية لها والإهتمام بالأشجار وتفعيل مبادرة 100 مليون شجرة وإشراك الطلاب في عملية الزراعة لنشر ثقافة البيئة النظيفة والمشروعات الخضراء.

وأشار "المحافظ" إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي، لإنهاء مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول المدرسية، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المدينة.

كما أكد محافظ القليوبية" أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، للإنتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول، وذلك من خلال إنشاء المدارس الجديده والتوسع الأفقي والرأسي، لخلق بيئة طيبة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مُقدمًا الشكر لهيئة الأبنية التعليمية علي جهودها، حيث بلغ عدد المدارس التي تم الإنتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها، من ٢٠١٤حتى٢٠٢٢، ما يقرب من ٣٨١ مدرسة بتكلفة ١.٢ مليار جنيه.

ثم توجه "محافظ القليوبية" بإفتتاح مشروعات قطاع الشباب والرياضة، حيث افتتح مبني للخدمات والأنشطة بمركز شباب كفر رجب بتكلفة 1.4 مليون جنيه وافتتاح مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب المفتي بتكلفة مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح إحلال وتجديد الملعب الخماسي بكفر منصور بتكلفة مليون جنيه.

وأشار "الهجان" إلى الطفرة الإنشائية غير المسبوقة التي تشهدها مراكز شباب القليوبية، وأثرها الفعال في إثراء النشاط وزيادة عدد المستفيدين من أنشطة مراكز الشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها من 2014 حتى 2022 ما يقرب من 231 مشروعا ما بين مراكز شباب جديدة وإنشاء ملاعب جديدة وإحلال وتجديد عدد من الملاعب والمباني الخدمية وحمامات السباحة.

وفي قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب توجه "محافظ القليوبية" لتفقد محطة معالجة عزبة القدري ببرقطا، والتي تبلغ مساحتها ٤ أفدنة، وتخدم قرى الشقر، وبرقطا، وكفركردي، ويتم إنشاؤها على مرحلتين بطاقة إستيعابية ١٥ ألف م٣/يوم، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 95٪، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة٦٠٪، وتبلغ القيمة التعاقدية لإنشاء المحطة ١٠٠ مليون جنيه، ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة، وذلك لحاجة المواطنين إليها لحل مشكلة الصرف الصحي بتلك القرى.

كما تفقد المحافظ مشروع صرف صحي عزبة الشقر بتكلفة 10 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 80% من الأعمال المدنية وتم توريد الكهروميكانيك وسيتم تركيبه بالمحطة فور الانتهاء من الأعمال المدنية.

واستكمل الهجان الجولة بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة 820 مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها من 2014 حتى 2022 في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قد بلغ 524 مشروع بتكلفة إجمالية 10.240.526 مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية الحالية بمدينة كفر شكر تشمل أعمال رصف عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة منها رصف شارع البنك الزراعي من جمال عبد الناصر حتى نهايته بطول 250م وعرض 7م، وشارع البنك الأهلي من بدايته إلى نهايته بطول 320م وعرض 11.5م، والشارع الواصل من شارع الثانوية بنين حتى شارع البنك الأهلي بطول 200م وعرض 10م والشارع الواصل من شارع الثانوية بنين حتى شارع البنك الأهلي بطول 200م وعرض 10م، بالإضافة إلى رصف شارع التحرير من بدايته حتى شارع جانبية كفر منصور، بطول 400م وعرض 7م بتكلفة تصل إلى 5306 ألف جنيه.

وفي قطاع تحسين البيئة سيتم تطوير الحملة الميكانيكية بكفر شكر ورفع كفاءة منظومة النظافة بعدد ومعدات وصناديق قمامة للسيارة المكبس وفي قطاع تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة (مهمات إنارة )

جاء ذلك بحضور كلًا من الساده أعضاء مجلسي النواب والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير الأبنية التعليمية بالقليوبية والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

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