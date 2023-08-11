أوقاف القليوبية تفتتح مسجد بعد تجديده بتكلفة 2 مليون جنيه

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم مسجد سيدي على الشامي بقرية سندنهور مركز بنها ضمن افتتاحات المديرية احتفالا بالعيد القومي لمحافظة القليوبية والذييحل نهاية الشهر الجاري بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشة بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه على مساحة بلغت 400 متر.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في بيان له إن افتتاح المسجد الجديد يأتي مواكبًا لاقتراب احتفال محافظة القليوبية بعيدها القومى خلال شهر أغسطس الحالي.

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في سياق متصل ألقى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية خطبة الجمعة بالمسجد كأول جمعة تقام به بعد الإفتتاح حيث تناول موضوع الخطبة أحد أسماء الله الحسنى وهو اسم الولي والذي يعني القريب لك والقريب منك والحاضر معك لقوله تعالى (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد) فإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك...فمن معك.



كما أشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إلى أن أسماء الله الحسنى نذكر الله بها ونناجيه وندعوه بكثرة ذكرها جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وقيادات المجتمع المدنى بالمحافظة والذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات والتي تجعل منارة المساجد ومنارة لأداء الشعائر والصلوات مع تكثيف الأنشطة الدينية والدعوية والندوات واللقاءات الثقافية.