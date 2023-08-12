محافظ القليوبية في جولة لمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد مشروع ممشى النيل

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية الجمعة لمتابعة ما إستجد من أعمال في مشروع إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، ومشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا والحدائق التابعة له، بالإضافة إلى تفقد مجزر كفر سعد بعد الانتهاء من تطويره بالكامل، واختتم المحافظ الجولة بتفقد كوبري عرابي بمدينة شبرا الخيمة بعد الانتهاء من تطويره لافتتاحه في احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



بدأ المحافظ الجولة بمتابعة ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها بمنطقة معدية بطا (المرحلة ج) حيث تم الانتهاء من أعمال بلاط الإنترلوك بطول الممشى وجاري إستكمال صب الحوائط وإنشاء مدخل معداية بطا، وتم الانتهاء من أعمال التشجير وجاري صب الخرسانة بمنطقة نادي الشرطة. حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال للانتهاء من الممشى بالكامل لافتتاحه بالعيد القومي للمحافظة مؤكدا على دفع أعمال تجليد أحواض الأشجار بالرخام وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية والعمل بالتوازي في أعمال دهان البلدورات والأرصفة الجانبية.

وجدير بالذكر أن الممشى يتم تنفيذه من قبل المحافظة ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، والذي يبلُغ طوله ٦٥٠م بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده بإستراحات للمواطنين للإستمتاع برؤية النيل، فضلًا عن إقامة وتنفيذ بعض المشروعات لتوفير فرص عمل جادة للشباب.

واستكمل الهجان الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية، لدفع الأعمال للإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، كما تابع أيضا أعمال تطوير مدخل بنها القبلي حيث يتم تطوير الحديقة الموجودة بالمدخل لتحويلها إلى مسطحات خضراء بشكل جمالي وحضاري ذات طابع مميز، بالإضافة إلى إنشاء نافورة وشعار للمحافظة لتكون واجهة لكل العابرين على الطريق الزراعي.

وقد وجه المحافظ بتخطيط طريق كورنيش النيل وشارع فريد ندا وشارع أتريب وتقسيمه إلى حارات مرورية، وتخطيط المنطقة ما بين نزلة الإقليمي حتى كمين أتريب، بالإضافة إلى دهان الأرصفة الجانبية والاهتمام بتقليم الأشجار وإزالة الأتربة من على جانبي الطريق.

وقد تابع المحافظ خلال جولة اليوم مجزر كفر سعد بمدينة بنها بعد الانتهاء من تطويره، والذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس تقريبا فى الشهر، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م2، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة إعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري، وتجدر الإشارة إلى أنه تمت أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبا،

واختتم المحافظ الجولة بتفقد كوبري أحمد عرابي والذي تم الانتهاء من رفع كفائته وتطويره من الخطة الاستثمارية للمحافظة بمبلغ 40 مليون جنيه، كما تابع المحافظ أعمال دهان الأعمدة ورفع الأتربة من على جانبي الطريق لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة.

جاءت الجولة بحضور كل من المهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

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