سر جمال البشرة فى نضارتها وشبابها وخلوها من العيوب، لذا تهتم الفتيات كثيرا بتغذية البشرة من خلال التغذية الجيدة وترطيبها يوميا.

وبالإضافة إلى ذلك يتم عمل الوصفات الطبيعية التى تحافظ على جمال البشرة ونضارتها ما يؤخر ظهور التجاعيد المبكرة.

كريم طبيعي لنضارة البشرة وشبابها الدائم

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم طبيعي يحافظ على نضارة البشرة وشبابها الدائم.

المكونات:-

نصف كوب منقوع اللبان الذكر

ملعقة بن

ملعقة نشاء

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر ملعقة لبان ذكر ويكون ذات نوع جيد، ونضيف له كوب ماء ونغطيه لمدة لا تقل عن 12 ساعة، ثم نصفيه جيدا مع مراعاة وضع قطنة على المصفاة للتخلص من أى شوائب.

نأخذ نصف كوب من السائل الناتج من منقوع اللبان الذكر.

نضيف البن والنشاء إلى منقوع اللبان الذكر ونقلب جيدا.

ثم نرفع الخليط على النار ونقلب حتى يغلظ القوام.

ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد، ثم نضيف له العسل ونقلب جيدا.

ثم نصب الخليط في علبة صغيرة نظيفة ومحكمة الغلق.

صلاحيته أسبوع فى الثلاجة.

يستخدم يوميا على البشرة حيث نفرد القليل منه على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر ونجففها ونرطبها.

كريم طبيعي لنضارة البشرة وشبابها الدائم، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الإسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.