الخميس 10 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتغذية البشرة وزيادة جمالها ومحاربة علامات التقدم في العمر

تغذية البشرة، فيتو
تغذية البشرة، فيتو

تغذية البشرة وترطيبها من الأمور التى تهتز بها الفتيات كثيرا لتعزيز جمال البشرة والحفاظ على نضارتها وشبابها مايمنح صاحبتها جاذبية وإشراقة مميزة.

وتغذية البشرة عادة تأتي بالطعام الصحى وشرب الماء والنوم المنتظم والأهم من ذلك الوصفات الطبيعية التى تمد البشرة بالعناصر الغذائية المهمة.

 

وصفة طبيعية لتغذية البشرة وتعزيز جمالها 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتغذية البشرة وتعزيز جمالها ومحاربة علامات التقدم في العمر.

المكونات:-

ملعقة شاي أخضر 

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كوب ماء مغلي

2 ملعقة زبادى

الطريقة:-

  • نضع اللى الأخضر فى كوب ونضيف له الماء المغلي ونقلب جيدا.
  • ثم تغطى الشاى الأخضر حتى يبرد تماما، ثم نصفيه ونأخذ السائل الناتج.
  • تأخذ نصف كوب من مغلي الشاي الأخضر المصفى ونضيف له الزبادى ونقلب جيدا.
  • ثم نترك الخليط اليوم كاملة بالثلاجة.
  • ثم فى اليوم التالى نقلب الخليط جيدا، ونفرده على البشرة النظيفة ويفرد أيضا على المنطقة حول العين.
  • ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لتغذية البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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ماسكات البابايا لعلاج مشاكل البشرة، تخلصك من الحبوب والمسام الواسعة

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ماسكات من مطبخك، لترطيب وتفتيح البشرة

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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تغذية البشرة جمال البشرة وصفة طبيعية لتغذية البشرة العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

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