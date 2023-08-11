الجمعة 11 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

قناع الأسبرين والقهوة لتنظيف البشرة الدهنية ومحاربة حب الشباب

البشرة الدهنية، فيتو
البشرة الدهنية، فيتو

البشرة الدهنية لها مشاكل عديدة بسبب تراكم الدهون على البشرة ما يسبب ظهور البثور السوداء وحبوب الشباب، وهى مشكلات تؤثر في مظهر البشرة وجمالها.

وتحتاج البشرة الدهنية إلى عناية فائقة لتجنب مشكلاتها المعروفة، حيث يجب المواظبة على تنظيفها وتفسيرها باستمرار.

 

قناع الأسبرين والقهوة لتنظيف البشرة الدهنية 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل قناع الأسبرين والقهوة لتنظيف البشرة الدهنية.

المكونات:

ملعقة بن

ملعقة أرز مطحون 

قرص أسبرين

زبادي للعجن

الطريقة:

  • نحضر بولة عميقة ونخلط لها البن والأرز المطحون جيدا.
  • ثم نذيب قرص الأسبرين فى القليل من الماء ونضيفه لهم.
  • ثم نضيف الزبادي تدريجيًّا مع العجن حتى نحصل على قوام كريمي متجانس ناعم خالي من أي تكتلات.
  • نفرد القناع على البشرة الدهنية النظيفة ماعدا منطقة حول العين.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.
  • نكرر القناع مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
قناع الأسبرين والقهوة لتنظيف البشرة الدهنية، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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قناع طبيعي يجعل بشرتك صافية وناعمة وأكثر إشراقة

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الخيار المثلج حل سحرى لجعل بشرتك مشدودة وصافية

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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