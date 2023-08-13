أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

سعر الذهب تحديث لحظي، ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد، داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2674 جنيهًا للشراء و2720 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2340 جنيها للشراء و2380 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2005 جنيهات للشراء، ونحو 2040 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1586جنيهًا للبيع و1560 جنيهًا للشراء.

Advertisements

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19040 جنيهًا للبيع و18720 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجلت أوقية الذهب «أونصة » نحو 1914 دولارًا للبيع و1912 دولارًا للشراء

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وفي نفس السياق، أوضحت الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب التغيرات المتسارعة في سعر الذهب على المدى الزمني القصير داخل الأسواق والذى يتمثل في زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهب خلال اليومين الماضيين مع عدم تناسب المعروض مع حجم الطلب المتزايد.

تراجع أسعار الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، تشهد الأسواق العالمية تراجعًا في سعر الأوقية خلال تعاملات الأمس واليوم فإن خبراء الأسواق الدولية علي يقين من زيادة كبيرة مرتقبة بالأسواق العالمية وسط فقدان الثقة بأداء الدولار وارتفاع معدلات التضخم بالأسواق الأمريكية وزيادة إقبال البنوك المركزية من رفع احتياطيها من الذهب وتراجع الثقة بالسندات السيادية بالأسواق الأمريكية والأوروبية.

الأسعار العالمية للذهب

سجلت أسعار الذهب العالمية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ سبعة أسابيع، لتسجل انخفاضًا للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عوائد السندات الحكومية بعد أن فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير أوضاع السوق.

تراجع الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولارًا ويسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 1910 دولارات للأونصة، وبذلك تكون أسعار الذهب قد انخفضت منذ بداية شهر أغسطس بنسبة 2.7% ليفقد سعر الأونصة أكثر من 52 دولارًا.