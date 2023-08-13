الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر الذهب تحديث لحظي، ننشر  أسعار الذهب اليوم الأحد، داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2674 جنيهًا للشراء و2720 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2340 جنيها للشراء و2380 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2005 جنيهات للشراء، ونحو 2040 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1586جنيهًا للبيع و1560 جنيهًا للشراء.

Advertisements

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19040 جنيهًا للبيع و18720 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجلت أوقية الذهب «أونصة » نحو 1914 دولارًا للبيع و1912 دولارًا للشراء 

txt

ارتفاع غير مبرر فى أسعار الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية الأحد 13-8-2023

txt

شعبة الذهب تعلن قائمة أسعار المعدن الأصفر بختام تعاملات اليوم

 أسباب ارتفاع أسعار الذهب 

وفي نفس السياق، أوضحت  الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب التغيرات المتسارعة في سعر الذهب على المدى الزمني القصير داخل الأسواق والذى يتمثل في زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهب خلال اليومين الماضيين مع عدم تناسب المعروض مع حجم الطلب المتزايد.

تراجع أسعار الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، تشهد الأسواق العالمية تراجعًا في سعر الأوقية خلال تعاملات الأمس واليوم فإن خبراء الأسواق الدولية علي يقين من زيادة كبيرة مرتقبة بالأسواق العالمية وسط فقدان الثقة بأداء الدولار وارتفاع معدلات التضخم بالأسواق الأمريكية وزيادة إقبال البنوك المركزية من رفع احتياطيها من  الذهب وتراجع الثقة بالسندات السيادية بالأسواق الأمريكية والأوروبية.

الأسعار العالمية للذهب 

سجلت أسعار الذهب العالمية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ سبعة أسابيع، لتسجل انخفاضًا للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عوائد السندات الحكومية بعد أن فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير أوضاع السوق.

تراجع  الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولارًا ويسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 1910 دولارات للأونصة، وبذلك تكون أسعار الذهب قد انخفضت منذ بداية شهر أغسطس بنسبة 2.7% ليفقد سعر الأونصة أكثر من 52 دولارًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع الدولار اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الاحد أسعار الذهب الاتحاد العام للغرف البورصة المصرية البنوك المركزية الشعبة العامة للذهب الذهب عيار 18 الذهب العالمي جرام الذهب عيار 21 تراجع الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب تحديث لحظى سعر اوقية الذهب اليوم سعر جرام الذهب

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

الانتخابات الرئاسية 2024، ضوابط حصول المرشح على تزكية المواطنين

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تفاصيل صادمة في مقتل طفلة على يد عمها في أكتوبر.. توفي والديها واستغلها عمها في التسول.. وعمتها: أخويا كان بيطفي السجاير في جسمها وبلعت حتة حشيش (فيديو)

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

كيف تحول موقف كولر في أزمة محمد شريف؟.. مصدر بالأهلي يرد

الزمالك يصرف شهرين من مستحقات أوسوريو غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

اكتشاف طفيليات عمرها 200 مليون سنة

إيطاليا ترفض استضافة النزال، ماسك Vs زوكربيرج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

كم عدد آيات البكاء في القرآن الكريم؟

تفسير حلم السحاب في المنام وعلاقته بالغربة والأزمات والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية