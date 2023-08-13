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اقتصاد

ارتفاع غير مبرر فى أسعار الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية الأحد 13-8-2023

مؤشر الذهب فى مصر،
مؤشر الذهب فى مصر، فيتو

شهد سوق الذهب محليًّا ارتفاعًا غير منطقي فى أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث ارتفعت  أسعار الذهب صباح اليوم الأحد داخل الأسواق المحلية، وترصد "فيتو" لحظيًّا مؤشر الذهب المحلي بالسوق المصري على مدار الساعة وفقا لآخر تحديث لها اليوم الأحد 13/8/2023.

 

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

يمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب  يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.

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مؤشرات الذهب، فيتو 

 

أسعار الذهب اليوم الأحد محليا في الأسواق 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2687.05  جنيه للشراء و2742.67 جنيه للبيع. 

ماذا حدث فى اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة؟

لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، قررت سابقًا في اجتماعها الخميس الماضي الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%)  ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

 

الذهب، فيتو 

 

التحليل الفني لمؤشر الذهب 

السعر العالمي للذهب مستقر حيث ثبتت عند مستوى الـ 1945 دولارا للأونصة حتى الآن، وكسر هذا المستوى أيضا كما أظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو الماضي مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر، وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعما من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية، ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية.

 

أسعار المعادن الأخرى عالميا 

وانخفضت الفضة في  المعاملات الفورية 1.2% إلى 23.32 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 918.37 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.7 % إلى 1247.81 دولار للأوقية، كما عاد الدولار إلى الارتفاع من جديد استعدادا لبيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك بعد أداء قياسي للعملة الفيدرالية خلال الأربعة أسابيع الماضية التي ارتفع خلالها بنسبة 2.2% وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

مؤشرات الذهب، فيتو 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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