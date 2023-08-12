أسباب زيادة أسعار الذهب 240 جنيها في 3 أيام.. جرام 21 يصل إلى 2400 جنيه.. وزيادة الطلب على المعدن الأصفر وراء الارتفا

شهدت أسواق الذهب خلال اليومين الماضيين تغيرات متسارعة في الأسعار ليرتفع سعر جرام 21 إلى 2430 اليوم وقبل ساعات من إغلاق تعاملات اليوم في نهاية الأسبوع وحلول موعد الإجازة الأسبوعية للصاغة المصرية غدًا الأحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 2160 جنيهًا للجرام نهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي ثم أخذ في الارتفاع بقيمة كبيرة وصلت إلى 240 جنيهًا في الجرام حتى تعاملات اليوم السبت داخل الأسواق المحلية.

Advertisements

ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين تقريبًا داخل الأسواق بعد فترة طويلة من الاسقرار والتراجع في أسعار الذهب المحلية.

أسعار الذهب اليوم 12 أغسطس

أسباب زيادة أسعار الذهب

وكشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أسباب التغيرات المتسارعة في سعر الذهب على المدى الزمنى القصير داخل الأسواق والذى يتمثل في زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهب خلال اليومين الماضيين مع عدم تناسب المعروض مع حجم الطلب المتزايد.

وبالرغم من أن الأسواق العالمية تشهد تراجعًا في سعر الأوقية خلال تعاملات الأمس واليوم فإن خبراء الأسواق الدولية علي يقين من زيادة كبيرة مرتقبة بالأسواق العالمية وسط فقدان الثقة بأداء الدولار وارتفاع معدلات التضخم بالأسواق الأمريكية وزيادة إقبال البنوك المركزية من رفع احتياطيها من الذهب وتراجع الثقة بالسندات السيادية بالأسواق الأمريكية والأوروبية.

الأسعار العالمية للذهب

شهدت أسعار الذهب العالمية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ سبعة أسابيع، لتسجل انخفاضًا للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عوائد السندات الحكومية بعد أن فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير أوضاع السوق.



انخفض الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولارًا ويسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 1910 دولارات للأونصة، وبذلك تكون أسعار الذهب قد انخفضت منذ بداية شهر أغسطس بنسبة 2.7% ليفقد سعر الأونصة أكثر من 52 دولارًا.

أسعار الذهب مساء اليوم السبت بعد التراجع

توقعات ونصائح بشراء الذهب الفترة المقبلة

وحول شراء الذهب او البيع فقد أكدت الشعبة أن الفترة المقبلة قد تشهد استمرار في ارتفاعات الذهب وعلى المستهلكين التوجه نحو شراء الذهب من المستهلكين الراغبين فى شراء المعدن الاصفر خلال الفترة الحالية فى ظل تحسن الاسعار.

وكانت وصلت أسعار الذهب الى مستويات قياسية فى بداية العام الجارى حيث اقترب سعر جرام الذهب عيار 21 من 3000 جنيه ولكنه سرعان ما انخفض إلى 2160 جنيه حتى الأربعاء الماضي ولكنها شهد تغييرات متسارعة خلال 48 ساعة الماضية وقفز جرام الذهب نحو 240 جنيهًا في الجرام.

وتراجعت بصورة طفيفة أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية وذلك بعد الارتفاع والوتيرة المتسارعة في الأسعار المحلية للذهب وقبل ساعات من ختام تعاملات اليوم السبت داخل الأسواق وقبل حلول الإجازة الأسبوعية للصاغة.