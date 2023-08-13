محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

الأهلي، رفض محمد شريف مهاجم الأهلي تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم مؤكدا رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في ميركاتو الصيف الجاري.

وقالت مصادر داخل الأهلي أن محمد شريف اقترب من الرحيل إلى الخليج السعودي ولكن هناك اشتراطات مالية وتسويقية معينة طلبها النادي للموافقة علي رحيل اللاعب.

من ناحية أخرى أعلن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد وذلك بتعليمات من المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر ومن المقرر سفر صلاح محسن رفقة الفريق في معسكر النمسا المقبل.

وعاد صلاح محسن إلى الأهلي من جديد بعدما كان معارا لفريق سيراميكا كيلوباترا وتوج معهم مؤخرا ببطولة كأس الرابطة.

كوكا بديل علي معلول في الموسم القادم

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك تفكيرا من جانب كولر في الاعتماد على أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر كبديل لعلي معلول، خاصة بعد انتقال الظهير الأيسر محمد أشرف إلى نادي زد، إلى جانب عدم التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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قائمة النادي الأهلي الأولية للموسم الجديد

وأرسل النادي الأهلي القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت قائمة النادى الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائى المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.