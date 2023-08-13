أبرزهم مصطفى درويش، فنانون رحلوا قبل مشاهدة آخر أعمالهم الفنية

مصطفى درويش، تسبب الرحيل المفاجئ للفنان الشاب مصطفى درويش في صدمة لجمهوره ومحبيه، خاصة في ظل وجود أي علامات أو مقدمات للوفاة وأنه كان في “عز شبابه”، ولقد غيب الموت الفنان الراحل قبيل أن يشهد آخر الأعمال الفنية التي شارك بها وهو فيلم ٥ جولات، الذي يقام عرضه الخاص غدًا.

ويشارك في بطولة هذا الفيلم إلى جانب الراحل مصطفى درويش عدد من نجوم الشباب أبرزهم آدم الشرقاوي، نور خالد النبوي، داليا شوقي، إلى جانب الفنان ماجد المصري، وعايدة الأيوبي، ومطرب الراب آر سينك.

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وفيلم ٥ جولات من تأليف محمد عبدالمعطي ويحيى علام، ومن إخراج مازن أشرف، وتم الانتهاء من تصويره في شهر نوفمبر الماضي، تدور أحداث آخر أفلام مصطفى درويش حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض الشاب رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات لكي يبرهن على موهبته للجميع، وتتناول أيضًا الأحداث حياة مغنيين الراب.

ولم يكن الفنان مصطفى درويش هو الوحيد الذي رحل عن دنيانا قبل أن يشهد عمله الفني الأخير فهناك فنانون آخرون مروا بهذه التجربة أبرزهم:

دلال عبد العزيز

والفنانة دلال عبد العزيز من الفنانين الذين رحلوا قبل مشاهدة آخر أعمالهم الفنية، فقد غيبها الموت قبل مشاهدة فيلم فرق خبرة الذي صورته دلال عبد العزيز قبل رحيلها ولم يتم عرضه إلا بعد رحيلها، حيث تم عرضه بعد رحيلها بثلاثة أشهر.

وشاركت في بطولة الفيلم مع محمد الشرنوبي، هدى المفتي، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، طه دسوقي، هشام الشاذلي وعدد من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف نجيب.

والعمل الثاني الذي رحلت قبل مشاهدته هو فيلم تسليم أهالي وهو الفيلم الذي يظهر فيه أيضًا الفنان سمير غانم كضيف شرف.

وتشارك دلال عبد العزيز في البطولة مع دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، عبد الله مشرف، أحمد فتحي، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

وعلى مستوى الدراما كانت الفنانة دلال عبد العزيز قد شاركت في بطولة المسلسل الكوميدي “عالم موازي” الذي لم يعرض حتى الآن، وشهد المسلسل وجود خلافات كبيرة بين بطلته دنيا سمير غانم ومنتجه ومخرجه هشام جمال.

وشاركت دلال عبد العزيز في بطولة المسلسل مع ابنتها دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، من إخراج وإنتاج هشام جمال، وشارك تأليفه عمرو وهبة مع هشام جمال.

مها أبو عوف

وتعتبر الفنانة الراحلة مها أبو عوف من أبرز الفنانين الذين لم يشهدوا أيضًا ثمرة عملهم قبل الرحيل عن الدنيا، حيث توفيت الراحلة مها أبو عوف قبل عرض مسلسل وعد إبليس، وأهدى صناع المسلسل أول حلقات المسلسل للفنانة الراحلة مها أبو عوف والتي ظهرت في الحلقة الأولى في شخصية والدة عائشة بن أحمد.

أحمد زكي

بالرغم من الجهد الكبير الذي بذله في الفيلم، توفي الفنان أحمد زكي، عام 2005، قبل رؤية فيلمه الأخير حليم الذي جسد فيه شخصية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

خالد صالح

رحل الفنان خالد صالح قبل مشاهدة آخر أعماله وهو فيلم الجزيرة 2، وجاء الرحيل بعد معاناة مع أمراض في القلب وجسد في الفيلم دور الشيخ جعفر، ولقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا بعد عرضه.