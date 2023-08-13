الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة خمسيني في شقة بجمصة

الطب الشرعي، فيتو
الطب الشرعي، فيتو

شهد مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية العثور على جثمان شخص مسن في العقد الخامس من عمره،  متوفى وفي حالة تعفن داخل شقة استأجرها في مصيف جمصة، وتبين أنه مقيم بمحافظة حلوان وحضر بمفرده لقضاء فترة إجازة إلا أنه توفي.

وتم اكتشاف الوفاة بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق المصيفية المستأجرة.

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وانتقلت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة جمصة لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى جمال محمد السعيد، 53 عاما، ويقيم بمنطقة المعصرة بمحافظة حلوان.

وكشفت التحريات، أن المتوفى حضر لقضاء إجازة مصيفية، واستأجر شقة بمدينة جمصة بمفرده لمدة أسبوع، وبعد انتهاء المدة توجه مالك الوحدة لاستلامها واكتشف انبعاث رائحة كريهة منها، وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور، وعثرت على المواطن متوفى ومسجى على سريره.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، وتبين أن الوفاة طبيعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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