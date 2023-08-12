انتشال جثة شاب غرق داخل بركة مياه زراعية بالوادي الجديد

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، غرقا داخل بركة مياه زراعية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة، يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة محمد حسني عبد الرحيم محمد علي، 22 عاما، من مركز منفلوط بمحافظة أسيوط غرقا داخل بركة مياه زراعية بمنطقة " ذراع مريم" بالكيلو 15 بمحور " الفرافرة – ديروط".

انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وبدأت سحب مياه البركة بمعدات شفط المياه وتمكنت من انتشال جثة الغريق ونقلها لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمديرية أمن الأقصر، اليوم السبت من انتشال جثتي شابين توفيا "غرقا" مساء أمس الجمعة بمياه مفيض مركز باريس في الوادي الجديد، وجرى نقل الجثتين للمشرحة تحت تصرف النيابة.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بغرق شابين وهما "محمود يوسف آدم، 43 عاما، ومحمود خلف عبد المنعم، 29 عاما"، وذلك بعد نزولها في مياه بحيرة مفيض باريس، وعلى الفور قام رجال قوات الإنقاذ النهري بعد يوم من انتشال الجثتين، وجرى نقلهم للمشرحة، تحت تصرف النيابة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتي طلبت انتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ