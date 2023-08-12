زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الساحل الإندونيسي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) مساء اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب سواحل إندونيسيا.

وبحسب بيانات الهيئة، يقع مركز الزلزال على بعد 89 كلم شمال شرق قرية بوسو الإندونيسية التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 47 ألف نسمة، وأفادت الهيئة، أن مركز الزلزال يقع على عمق 49.2 كليو متر.

ولم ترد معلومات تشير لوقوع خسائر بشرية أو مادية.

3 زلازل تضرب تركيا خلال ساعات

ومنذ قليل ضرب زلزال جديد بلغت قوته 4.8 درجة علي مقياس ريختر ولاية ملاطية التركية ليكون الثالث خلال أقل من ساعتين.

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وتراوحت شدة الزلازل الـ3 بين 4.2 و4.8 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان الولايات المجاورة دون تسجيل أية إصابات حتى الآن.

وكانت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في تركيا أعلنت مساء اليوم السبت، تسجيل هزتين أرضيتين في ولاية ملاطية جنوبي البلاد.

وقالت الهيئة إن الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن مركز الهزة منطقة ييشيل يورت.

وأضافت أن هزة أرضية ثانية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، ضربت المنطقة نفسها.

نصائح وإرشادات لمواجهة الزلازل

ووجه الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائي تجنبا لأي أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين في المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ.