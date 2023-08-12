الثالث خلال ساعتين، زلزال جديد بقوة 4.8 درجة يضرب تركيا

ضرب زلزال جديد بلغت قوته 4.8 درجة علي مقياس ريختر ولاية ملاطية التركية ليكون الثالث خلال أقل من ساعتين.

وتراوحت شدة الزلازل الـ3 بين 4.2 و4.8 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان الولايات المجاورة دون تسجيل أية إصابات حتى الآن.

زلزالان قويان يضربان تركيا بالتتابع

ومنذ قليل أعلنت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في تركيا مساء اليوم السبت، تسجيل هزتين أرضيتين في ولاية ملاطية جنوبي البلاد.

وقالت الهيئة إن الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن مركز الهزة منطقة ييشيل يورت.

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وأضافت أن هزة أرضية ثانية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، ضربت المنطقة نفسها.



زلزال يهز دول المنطقة من الشرق إلى الغرب خلال 24 ساعة

والخميس الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة، منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا، وذلك وفقا لشبكة «الأناضول».

كذلك أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في وقت سابق من الخميس رصد زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، في ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.

ووفق بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" آنذاك، فإن الزلزال وقع الساعة 15.25 بالتوقيت المحلي في منطقة "هاني" على عمق 16.81 كم.

ولم يصدر على الفور بيان رسمي حول وقوع أضرار.

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة شمال مدينة دمياط

في سياق متصل، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية يوم الخميس ايضا هزة أرضية على بعد 480 كيلومترا شمال دمياط، كانت قوتها 4.76 درجة على مقياس ريختر على عمق 22 كم.

وأكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة حدثت اليوم الخميس فى تمام الساعة الرابعة مساء و16 دقيقة,45 ثانية.

وأوضح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الهزة تقع فى خط طول 31.28 شرقا و35.71 شمالا، مؤكدا أنه ورد للمعهد شعور المواطنين بهذه الهزة ولم تحدث أى خسائر فى الممتلكات والأرواح.

المركز الوطني السوري يعلن رصد 7 هزات أرضية

من جانبه، ذكر المركز الوطني السوري للزلازل، صباح الخميس، أنه تم تسجيل سبع هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة "سانا" عن المركز بيانا قال فيه إنه تم تسجيل هزتين في لواء اسكندرون بشدة تصل إلى 3.4 درجات على مقياس ريختر، وثلاث هزات في تركيا بشدة تتراوح بين 2.6 و4.4 درجات.

وأشار المركز إلى أنه تم أيضا تسجيل هزة في شمال لبنان بقوة 2.1 درجة، وهزة في قبرص بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر.

نصائح وإرشادات لمواجهة الزلازل

ووجه الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتى:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائي تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ