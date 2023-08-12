السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

نشوب حريق هائل في عقار مكون من 12 طابقا بالسيدة زينب ( فيديو وصور)

حريق السيدة زينب،
حريق السيدة زينب، فيتو

نشب، منذ قليل، حريق هائل في عقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة السيدة زينب، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى الطابق الـ 12 بعقار سكني بمنطقة السيدة زينب، ودفعت الحماية المدنية بـ 5  سيارات إطفاء لمكافحة ألسنة اللهب فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات تمركزت في محيط البلاغ، وفرضت قوات الشرطة كردون أمني فيما يتولى رجال الإطفاء أعمال محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

 

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أمن القاهرة عقار سكني مديرية أمن القاهرة منطقة السيدة زينب حريق السيدة زينب

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