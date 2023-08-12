السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الشابو والحشيش بالإسماعيلية

شابو وحشيش، فيتو
شابو وحشيش، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، برئاسة اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الشابو والحشيش المخدر بقرية فنارة دائرة مركز شرطة فايد.

تلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من وحدة مباحث مركز فايد، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، يفيد بتمكن النقيب حجازي محمد،  من ضبط، أحمد.  م، الشهير بالكحلة، تاجر مخدرات وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو والحشيش، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز فايد. 

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كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الإتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة.

 

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مديرية أمن الإسماعيلية اللواء هشام مروان مركز شرطة فايد النيابة العامة

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