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مشاهدة مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية بث مباشر حصري، إليكم المشاهدة عبر موقع فيتو الإخباري، إليكم بث مباشر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية.

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شاهد مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

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بث مباشر لقاء الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

تستطيع مشاهدة مباراة الهلال والنصر عن طريق موقع فيتو أو عن طريق شبكة قنوات ssc السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

وتنقل مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية على قناة SSC1 HD.

وأعلن خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر مساء اليوم في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

تشكيل الهلال أمام النصر في نهائي البطولة العربية

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

في حراسة المرمى: العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري.

في الهجوم: سافيش، مالكوم.

تشكيل الهلال، فيتو

وأعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الهلال مساء اليوم في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

تشكيل النصر أمام الهلال في نهائي البطولة العربية

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي لاجامي - سلطان الغنام - عبد الاله العمري- اليكيس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخبيري - مارسيلو بروزفيتش - شيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - تاليسكا.

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

وتنطلق مباراة النصر والهلال في نهائي المسابقة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، اليوم السبت.