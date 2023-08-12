السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

قرار النيابة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

حادث الضبعة، أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية ل3 أشخاص أصيبوا  في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة، تمهيدا لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتصريح بدفن جثة آخر توفي في نفس الحادث.

حادث طريق الضبعة

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الضبعة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

حادث طريق الضبعة اليوم

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع سائق سيارة نقل ثقيل 

وفي حادث آخر، لقى سائق سيارة نقل ثقيل مصرعه نتيجة حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل أثناء سيرهما على الطريق الأوسط بمنطقة الجفجافة بغداد بوسط سيناء وتم نقل الجثة لمستشفى نخل تحت تصرف الأجهزة المعنية. 

وأسفر الحادث عن مصرع علي احمد عبدالعزيز عبده 27 سنة من الدقهلية لمستشفى نخل المركزي حيث اصيب باصابة بالغة في الرأس ويجري اصدار التصاريح اللازمة لنقله إلى مسقط رأسه.

منظومة جديدة للمرور

من جانبها اعتمدت الإدارة العامة للمرور منظومة جديدة في ضبط الإيقاع المروري عبر تدعيم الطرق بالرادارات الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات المرورية، والتي من بينها رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف بالقيادة، والتي تسبب فى وقوع العديد من الحوادث. 

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نيابة الجيزة حادث الضبعة حادث طريق الضبعة حادث طريق الضبعة اليوم منظومة جديدة للمرور

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