السبت 12 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد الترمس، يحمي القلب والجهاز الهضمي من الأمراض

فوائد الترمس، فيتو
فوائد الترمس، فيتو

فوائد الترمس، للصحة عديدة ومذهلة، إلى جانب أن الترمس من أنواع البقول اللذيذة، الذي يقبل على تناوله الجميع كبارا وصغارا، فطعمه لذيذ ومغذي، لأنه يحتوي على الكثير من المغذيات التي يحتاجها الجسم، وهو ما قد يجهله الكثيرون.

فوائد الترمس

الترمس وفوائده

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الترمس للصحة، مذهلة وهامة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

بديل جيد للحوم
ويمكنك استبدال اللحوم الحمراء، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، فتناول كل أسبوع نصف كوب على الأقل من الترمس؛  يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الأمعاء والالتهابات، ويساعد في التحكم في الوزن، وفي الحفاظ على صحة الأمعاء، فهو يحتوي على ثلاثة أضعاف البروتين النباتي الموجود في الكينوا، وثلاثة أضعاف الألياف الموجودة في الشوفان، وثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في التوت، وثلاثة أضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز - وثلاث مرات أكثر من الحديد الموجود في اللفت.

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وجبة متكاملة غنية بالمغذيات
من فوائد الترمس، أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل، ولكنه يحتوي على نسبة عالية من العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الثيامين والريبوفلافين وفيتامين ج والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والزنك.

صحة الجهاز الهضمي
تحتوي حبوب الترمس على نسبة عالية جدًا من الألياف الغذائية، حيث تحافظ على الجهاز الهضمي، فهو يمنع الإمساك، ويحافظ على صحة القولون، كما يحتوي على "البريبايوتك" التي تعزز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، علاوة على ذلك، يمكن أن يقلل أيضًا من نمو البكتيريا السيئة، مما يساعد في الحفاظ على توازن صحي لبكتيريا الأمعاء والتي بدورها تعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

للحماية من السكري
يحتوي الترمس على بروتين جاما-كونجلوتين الذي يمكن أن يوفر تأثيرات مضادة لمرض السكري وتقليل الجلوكوز، مما يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم. كما انه يعمل على تحفيز إفراز الأنسولين في الخلايا.

فوائد الترمس

صحة القلب
الترمس يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والتي بدورها ستساعد في خفض ضغط الدم المرتفع (ارتفاع ضغط الدم)، والذي من المعروف أنه يساهم في النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما أن حبوب الترمس غنية بالعديد من المعادن الصحية للقلب مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد ومضادات الأكسدة التي تحمي القلب من التلف.

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