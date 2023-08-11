فوائد اليانسون، يقوي المناعة ويخفض السكر ويحمي من الاكتئاب

فوائد اليانسون، اليانسون من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها مذاق مميز، ويقدم كمشروب دافيء أو يضاف المخبوزات لنكهته المميزة.

وفوائد اليانسون، عديدة لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وكان يستخدم في الطب القديم، وحاليا يدخل في صناعة الأدوية.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن اليانسون من الأعشاب الشهيرة التى كان يستخدمها المصريين القدماء فى علاج العديد من الأمراض، لأهميتها وقيمتها الغذائية العالية، وخالية تدخل فى صناعة العديد من الأدوية.

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القيمة الغذائية الموجودة في اليانسون

وأضافت منى، أن اليانسون يحتوي على العناصر الغذائية المهمة منها، الحديد والكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم والفسفور والزنك والنحاس وفيتامين سي وفيتامين أ، وحمض الفوليك والقليل من البروتينات، وبالتالي له فوائد عظيمة.

فوائد اليانسون، فيتو

فوائد اليانسون

وتابعت، أن هناك فوائد عديدة تدفعنا لتناول اليانسون بانتظام، ومن فوائد اليانسون:-

يقلل من حدة التوتر والقلق وبالتالي يحافظ على الهدوء النفسي والعصبي.

يحسن المزاج و يهدئ من حدة التفكير وبالتالى مهم فى الوقاية من الاكتئاب

يساعد على الاسترخاء والنوم الهاديء ويمنع الأرق ويعالج اضطرابات النوم.

يقلل الهبات الساخنة التى تصيب النساء فى سن اليأس لأنه يساعد فى إفراز هرمونات الأنوثة بالجسم.

يزيد الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.

فاتح طبيعي للشهية وبالتالي مهم للصغار.

يساعد فى تخفيف نوبات الربو لأنه يعزز من كفاءة الجهاز التنفسي.

يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم لأنه يعتبر مطهر قوي وطارد للسموم من الجسم.

يساعد فى علاج الأمراض العصبية والاضطرابات العصبية.

يخفض من مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرضى السكري ولكن دون إفراط لأنه قد يسبب هبوط حاد في سكر الدم ما يسبب الدخول فى غيبوبة سكر.

يهديء اضطرابات القولون مثل الانتفاخ والغازات والإمساك أو الإسهال.

يمنع الإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

ينظم حركة الجهاز الهضمي ويعالج المغص ويساعد فى علاج قرحة المعدة وأعراضها.

يطرد الغازات ويمنع تكونها لأنه يحتوى على البكتيريا النافعة التى تمنع تخمر الطعام بالجهاز الهضمي.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة مثل الزنك.

يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق والسعال.

يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى طرد البلغم.

يدر لبن الأم المرضعة ما يساعد فى تغذية حديثي الولادة ونموخك بشكل صحى.