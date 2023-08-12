العدد (575) من «فيتو» وأبرز عناوينه: كواليس المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات
كواليس المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات
90.9 % للطب البشرى و88.7 % للصيدلة و83.9 % للهندسة
خريجو المعاهد الهندسية فى مهب الريح بعد إعلان نقابة المهندسين شروط القيد الجديدة
نهاية عصر البذخ الحكومى
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نواب: ترشيد الإنفاق للمواطنين فقط.. والأحزاب: سياسة التقشف غير كافية
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