السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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الجريدة الورقية

العدد (575) من «فيتو» وأبرز عناوينه: كواليس المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (575) من جريدة فيتو

كواليس المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

90.9 % للطب البشرى و88.7 % للصيدلة  و83.9 % للهندسة

خريجو المعاهد الهندسية فى مهب الريح بعد إعلان نقابة المهندسين شروط القيد الجديدة

نهاية عصر البذخ الحكومى

قرارات مدبولى لمواجهة الأزمة الاقتصادية تثير الجدل.. وخبراء: يجب تقليل المستشارين المصريين والأجانب وعقد اجتماعات مجلس الوزراء إلكترونيا

نواب: ترشيد الإنفاق للمواطنين فقط.. والأحزاب: سياسة التقشف غير كافية

فيديو الخطيب يثير ضجة فى الأهلى

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عصام كامل يكتب: أنا وعتريس وثروت أباظة

أزمة الكهرباء تفضح فشل منظومة الألواح الشمسية

خاص من موسكو..

حكاية الروس مع المقاطعة الغربية.. وأسرار علاقتهم بـ«بوتين»

د. محمد أبو الغار.. التهمة رجل مهم

د. أحمد المنظرى المدير الإقليمى  لمنظمة الصحة العالمية:

جائحة كورونا لم تنته و3 مليارات شخص معرضون لمرض خطير

محمد رياض يكشف أسباب تكريم عدد كبير من النجوم بالمهرجان القومى للمسرح

المرحلة الاولي لتنسيق الجامعات المعاهد الهندسية نقابة المهندسين البذخ الحكومى مدبولى الازمة الاقتصادية مجلس الوزراء ترشيد الانفاق الخطيب الأهلي ثروت اباظة ازمة الكهرباء موسكو بوتين د محمد أبو الغار كورونا محمد رياض

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