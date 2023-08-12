السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

الزمالك يستقر على رحيل هذا اللاعب

فريق الكرة بنادي
فريق الكرة بنادي الزمالك، فيتو

استقر مسؤولو إدارة الكرة بنادي الزمالك على  رحيل السيد عطية حارس مرمى الأبيض مواليد 2001، خاصة وأن النادي لم يقم بقيده في القائمة الأولى  للفريق في الموسم  الجديد بعد إلغاء دوري 2001.

واكتفي الزمالك  بقيد محمد نديم حارس مرمى فريق 2001 في قائمة الانتظار للموسم الجديد في حين لم يتم قيد سيد عطية ليصبح لاعبا حرا ويحق له الرحيل عن الفريق مجانا.

 

أحمد دعبس يتراجع عن استقالته من مجلس الزمالك 

وتراجع أحمد دعبس عن استقالته من مجلس إدارة الزمالك في مفاجأة غير متوقعة بعد 28 يومًا. 

أحمد دعبس قدم استقالته بشكل رسمي يوم 26 يوليو الماضي ولاقى دعمًا جماهيريًّا كبيرًا من محبي وعشاق الزمالك الذين دعموا موقفه بعدما تدهور حال الزمالك خاصة في كرة القدم بعد الخروج بموسم صفري. 

وخرج أحمد دعبس في فيديو عبر قناة الزمالك الرسمية ليعلن فيه عودته مرة أخرى لمنصبه كعضو في مجلس إدارة الزمالك. 

وقال دعبس في الفيديو: “أنا قدمت استقالتي منذ شهر وكان هذا قراري ولم يكن قرارًا سهلًا وقررت العودة اليوم ولم يكن قرارًا سهلًا وهذا من أجل مصلحة نادي الزمالك”. 

وأضاف: “الزمالك يمر بفترة صعبة وكان الأسهل أن استمر في استقالتي لكن عدت لمنصبي والدنيا هتتغير والوضع سيكون أفضل”. 

وأضاف: “بعتذر للجمعية العمومية التي أعطت صوتها لي في الانتخابات وبوعدكم أن القادم أفضل وهتشوفوا دا على أرض الواقع”. 

وتابع: "أتمنى أن يتكاتف الجميع في ظهر نادي الزمالك مثل ما فعل المستشار مرتضى منصور بعدما رأى الزمالك في حالة سيئة ابتعد عن المشهد للحد من وجود خلافات". 

 

استقالة أحمد دعبس

وكان أحمد دعبس عضو مجلس إدارة الزمالك، تقدم باستقالته من منصبه، بعد تدهور نتائج الزمالك في كافة الألعاب الرياضية بالموسم الجاري.

وكتب دعبس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية أتقدم باستقالتي اليوم من عشقي وبيتي الكبير نادي الزمالك أعظم نادي في الكون.
وأضاف: "وأعود مجددًا إلى صفوف الجماهير، كل الدعم لنادى الزمالك الفترة الجاية، عاش الزمالك عاش حبه في قلبي.

ومن ناحيته حرص مرتضى منصور -الصادر في حقة حكم بالعزل من رئاسة نادي الزمالك- على توجيه عدة رسائل لجماهير الفارس الأبيض، مشيرًَا إلى أن المجلس الحالى مضطر من أجل طلب قرض من وزارة الشباب والرياضة لحل أزماته المالية.

 

تصريحات مرتضى منصور 

وقال مرتضى": "الدولة مش عاوزه تحل المجلس، دا أقوى مجلس في تاريخ النادي".

 

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مرتضى منصور يعلن تجديد عقد أحمد فتوح

وأضاف “مرتضى” في تصريحات على قناة “الزمالك”: "لو أعرف أن المجلس هيتحل كنت قلت لكم استقيلوا، عندنا شغل كتير ولعيبة لازم نجدد لها واتفقنا مع فتوح وخاله علي مبلغ التجديد ومش خسارة في الولد وعندنا محمد صبحي عاوزين نجدد له".

وتابع: "أنا كنت رافض أخر قرض، لكن خلاص معادش فيه رفاهية، الشركة الراعية لينا عندها فلوس ومفيش حلول، كابتن شيكابالا وعدد من رموز الزمالك يروحوا لممدوح عباس ويقعدوا يتحاسبوا معاه".

وواصل: "المبلغ كان ٢٠ مليون جنيه وكان تبرع، هنشوف فاضله كام ونجدول، الدولار وقتها كان بـ٦ هتحاسبنا على ٤٠، هنروح علي مكتب الوزير ونقدم طلب علشان القرض، أنت جيلك في ١٥/٩، ١٠٠ مليون وفلوس من الشركة الراعية، وفلوس اشتراكات مش أقل من ٧٠ أو ٨٠ مليون، حددنا يوم ١٨ علشان نقدم اللائحة الجديدة للجمعية العمومية، محدش يتكلم ويطلع أسرار المجلس، واللي عاوز يتكلم يطلع يتكلم في قناة الزمالك، أنا في ضهركم والدولة في ضهركم، مددنا للراجل الأجنبي موسم واتفقنا مع فتوح".

 

وأكد مرتضى": "الزمالك أو أي نادي بنزينه الفلوس، دعم الجمهور مهم ودافع في الأزمات، لن يسمح بالبلطجة داخل نادي الزمالك ولن يسمح ببلطجة أي لاعب، أو تختبر قوة مجلس الإدارة، أي مجلس منتخب بيتشال فوق الدماغ، العيال إللي عامله نفسها جماهير وكل واحد بلطج اتعمل فيه بلاغ، أي حد هيحس أنه اكبر من الإدارة هنقوله برا".

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