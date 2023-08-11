تصل إلى 80 شهابا، ذروة البرشاويات ليل الغد

تشهد سماء الوطن العربي ذروة نشاط شهب البرشاويات من منتصف ليل غدا السبت 12 أغسطس وخلال الساعات قبل شروق شمس الأحد 13 أغسطس، حيث يتوقع أن تتساقط هذه السنة بمعدل قد يصل إلى 80 شهاب بالساعة ولكن عدد الشهب الفعلي متروك للرصد الميداني.

وأكد الدكتور ماجد أبو زاهرة،رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن البرشاويات واحدة من أفضل زخات الشهب سنويًا، حيث تقدم عرضًا رائعًا في سماء الليل ولكن سيكون عام 2023 جيدًا للغاية إذا كانت السماء صافية لأن الشهب ستبلغ ذروتها والقمر في طور هلال نهاية الشهر ولن يمثل مشكلة كبيرة هذا العام لذلك ستكون السماء المظلمة فرصة مثالية لرؤية حتى لأضعف الشهب وان كانت البرشاويات أصلا ليست شهبًا خافتة.

Advertisements



زخة شهب البرشاويات



تشتهر البرشاويات بالشهب اللامعة بمعدل حوالي اثنين في الدقيقة في ظل ظروف مثالية عند ذروة النشاط (قبل الفجر صبيحة يوم الأحد ويجب التنبيه بأن البرشاويات هذا العام قد يكون لديها مفاجأة إضافية حيث يتوقع أن تتساقط الشهب من مسارين نيزكيين مما سيعزز النشاط والتي يمكن أن تجعله حدث السماء الرئيسي هذا الصيف وفقًا لمنظمة الشهب الدولية.

وقال إنه لرصد شهب البرشاويات يجب أن يكون ذلك من موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدن مع إطلالة واسعة على السماء للحصول على أفضل النتائج ومن تلك المواقع (وادي القمر) في بلدة عسفان (120 كيلومترا) شمال مدينة جدة أو غيره من الأماكن المظلمة في كافة مناطق المملكة.

وسيحتاج الراصد لحوالي 40 دقيقة لتتكيف عينه مع الظلام وأن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب بعد وصوله موقع الرصد ويمكن البدء برؤية شهب البرشاويات ما بعد الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي عند مراقبة الأفق الشمالي وتزداد الشهب بعد منتصف الليل عندما تكون نقطة انطلاقها أمام كوكبة برشاوش عالية في السماء ويتوقع أن تصل ذروتها الساعة الخامسة صبيحة يوم الأحد.

يجب تجنب النظر الى أي ضوء أبيض لأن ذلك سوف يؤثر على الرؤية الليلية لذلك عند استخدام المصباح اليدوي يجب أن يكون بمرشح أحمر لأن عين الإنسان أقل حساسية للضوء الأحمر.