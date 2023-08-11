أخبار العقارات اليوم: موعد غلق باب التقديم لشقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة.. مزاد علني لتخصيص وحدات خدمية بنظام حق الانتفاع

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

شقق نزهة الأندلس، حددت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، يوم 22 أغسطس الجاري موعد غلق باب التقديم على 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان طرح عدد من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية للبيع بنظام حق الانتفاع او بالمزاد العلني.

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أراضي الإسكان ، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء

أراضي الإسكان ، أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه يتم دفع العمل بمشروعات الخدمات والطرق الجارية بالمدينة ضمن خٌطة شاملة، حيث يجري استكمال أعمال إنشاء مدرسة النيل الدولية، المكونة

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، السيارة المجهزة لخدمة المواطنين قاطني الحي السكني الثالث