الجمعة 11 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

أخبار العقارات اليوم: موعد غلق باب التقديم لشقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة.. مزاد علني لتخصيص وحدات خدمية بنظام حق الانتفاع

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

 

موعد غلق باب التقديم لشقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة

 

شقق نزهة الأندلس، حددت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، يوم 22 أغسطس الجاري موعد غلق باب التقديم على 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

 

مزاد علني لتخصيص وحدات خدمية بنظام حق الانتفاع الأربعاء المقبل

 

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان طرح عدد من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية للبيع بنظام حق الانتفاع او بالمزاد العلني.

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بالأسعار، طرح أراض تعليمية وتجارية للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

 

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

 

1.289 مليار جنيه إيرادات الهيئة العامة للتنمية السياحية بالعام المالي الماضي

 

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء

 

أسعار ومساحات الأراضي الاستثمارية بالصعيد

 

أراضي الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

 

معدلات تنفيذ المشروعات التعليمية والرياضية بالعاشر من رمضان

 

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه يتم دفع العمل بمشروعات الخدمات والطرق الجارية بالمدينة ضمن خٌطة شاملة، حيث يجري استكمال أعمال إنشاء مدرسة النيل الدولية، المكونة

 

 

سيارة مجهزة لخدمة قاطني الحي السكني الثالث R 3 بالعاصمة الإدارية

 

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، السيارة المجهزة لخدمة المواطنين قاطني الحي السكني الثالث

 

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