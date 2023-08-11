سيارة مجهزة لخدمة قاطني الحي السكني الثالث R 3 بالعاصمة الإدارية

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، السيارة المجهزة لخدمة المواطنين قاطني الحي السكني الثالث R 3، وذلك بعد إتمام التنسيقات اللازمة بين جهاز العاصمة الإدارية الجديدة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة الاتصالات، لتوفير سيارة متنقلة خاصة بالخدمات المقدمة لقاطني الحي السكني الثالث 3 R، للتعاقد على خدمات التليفون الأرضي والإنترنت، تيسيرًا على المواطنين، وذلك في إطار التوجه نحو تحقيق منظومة مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع، والتي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، كأحد مقدمي الخدمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوفير سيارة خاصة لتعاقد القاطنين على خدمة التليفون الأرضي والإنترنت، حيث ستتواجد السيارة أمام مقر جهاز العاصمة الإدارية لمدة أسبوع، وسيتواجد بالسيارة مندوب من شركة العاصمة الإدارية ومندوب من الشركة المصرية للاتصالات لتسهيل إجراءات التعاقد.

وتعرف المهندس شريف الشربيني على كيفية التقدم على خدمة التليفون الأرضي والإنترنت، وذلك من خلال توجه العميل إلى إدارة المطورين بشركة العاصمة الإدارية، وذلك لطلب التعاقد على جهاز الـ ONT ودفع القيمة الخاصة به، ثم تقوم إدارة المطورين بالشركة بإنشاء كود للعميل (ACUD ID)، وإنشاء حساب للعميل على التطبيق الخاص بالمدينة وتحديد موعد للزيارة لتركيب وحدة الـ ONT، وتسليم العميل خطاب صلاحية للتوجه إلى أحد مقدمي الخدمة والحصول عليها.

ونوه رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن فريقا فنيا متخصصا يقوم بعمل زيارة منزلية للعميل لتركيب وتفعيل وحدة الـ ONT لتصبح جاهزة لاستقبال الخدمة، ثم يقوم العميل بالتوجه إلى أحد مقدمي الخدمة للاشتراك في خدمات الاتصالات.

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس، بالحضور الفعلى ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر وزارة الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، اعتمد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2023، حيث حققت الهيئة إيرادات بقيمة 1.289 مليار جنيه، وربح قدره 956 مليون جنيه، بنسبة 108.4 % من المقدر، وسُدد بالكامل للخزانة العامة للدولة، وبمصروفات فعلية حوالي 90 % من المصروفات المقدرة (منها 255 مليون جنيه ضريبة الدخل عن النشاط).

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وأشار وزير الإسكان، إلى أنه في إطار استراتيجية الدولة لدعم صناعة السياحة، وتشجيع جذب وضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي الهام، وافق المجلس على منح الشركات مهلة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1/9/2023 وحتى 31/3/2024، لسداد التزاماتها المالية مع الإعفاء من غرامات التأخير على السداد، حيث يتم الإعفاء بنسبة 100 % من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/9/2023: 31/12/2023، والإعفاء بنسبة 80 % من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/1/2024: 31/3/2024.

من الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية، تقوم بالإشراف والمتابعة لعدد 800 ارتباط بما يزيد على 1550 مشروعًا.