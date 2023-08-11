تفاصيل طرح الإسكان لأراض صناعية بالفيوم الجديدة للاستثمار

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة بالفيوم الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضي بمدينة الفيوم الجديدة بنظام التخصيص الفوري كالآتي:

القطعة رقم 1

قطعة ارض رقم (112) الصناعات المتوسطة- المنطقة الصناعية الثانية بمساحة 5,888 مترًا مربعًا بنشاط صناعات غذائية بسعر 820 جنيهًا مصريًّا للمتر٢ و1,003 جنيهات مصرية للمتر2 في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

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القطعة رقم 2

قطعة ارض رقم (112) بالمنطقة الصناعية الثانية بالامتداد الشرقي بمساحة 5,888 مترًا مربعًا بنشاط صناعات غذائية وقيمة التقديرية 820 جنيهًا مصريًّا للمتر٢ و1,003 جنيهات مصرية للمتر2 في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

القطعة رقم 3

قطعة أرض رقم (84-85-86-87) بالمنطقة الصناعية الثانية بالامتداد الشرقي بمساحة 22,071 مترًا مربعًا بنشاط صناعات غذائية بسعر 820 جنيهًا مصريًّا للمتر٢ و1,003 جنيهات مصرية للمتر2 في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

القطعة رقم 4

قطعة ارض رقم (1) بمنطقة الامتداد الشمالى بمساحة 2,386 مترًا مربعًا بنشاط تجاري إداري بسعر 7,635 جنيهًا مصريًّا للمتر٢ و9,341 جنيه مصري للمتر2 في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز5% من قيمة الأرض.

القطعة رقم 5

قطعة ارض رقم (1) بمنطقة امتداد الحي الثالث بمساحة 15,050 مترًا مربعًا بنشاط تعليمي معهد عالي بسعر 1,390 جنيهًا مصريًّا للمتر٢ و1,969 جنيهًا مصريًّا للمتر2 في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 5% من قيمة الأرض.

النسبة البنائية لأراضي الإسكان المطروحة بالفيوم الجديدة

نسبة بنائية لا تزيد على 65% من المساحة المخصصة للنشاط وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع

الارتدادات: امامي (4م) – جانبي (4م) – خلفي (4م) ,.

تعتبر كل قطعة وحدة متكاملة ومخصصة للاستعمال المحدد لها ولا يجوز إعادة تقسيمها إلى قطع اصغر بأي حال من الأحوال.

يجب إحاطة قطعة الأرض بسور على ألا يقل ارتفاعه عن 2,5م على أن يكون الجزء المصمت لا يزيد عــــن 1,70م2 وباقي الارتفاع من الحديد أو الالومنيوم ولا يتعدى عن ثلاثة أمتار.

يسمح بعمل بدروم لا يزيد منسوب سقف البدروم عن 1,20 متر من الصفر المعمارى ويسمح بأستعماله فى نفس نشاط القطعة بشرط توافر الحماية المدنية وشئون البيئة والصحة توفير أماكن أنتظار للسيارات بديلة بالقطعة

مدة التنفيذ: ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور اول قرار وزاري.

الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة بالفيوم الجديدة

يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة قطعة الارض ( 10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الأخطار بموافقة مجلس الادارة) بالإضافة الي (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر المعتمد للنشاط الصناعي ؛ وعلى أن يتم سداد باقي ثمن الارض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 شهور من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ؛ علي ان يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الادارة وحتي تاريخ السداد بنسبة فائدة 7% وفقا لموافقة مجلس الوزراء (بالإضافة الي1% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف ادارية ).