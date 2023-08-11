الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

غدًا افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة 35 عارضا

محافظة الجيزة، فيتو
محافظة الجيزة، فيتو

تنظم محافظة الجيزة غدًا بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمني معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة وذلك بفندق بيراميزا بالدقي. 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل. 

Advertisements

افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المعرض يشارك فيه ٣٥ عارضا من أبناء محافظة الجيزة وبمشاركة من المحافظات المجاورة. 

ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٤ سبتمبر.

وأشار اللواء أحمد راشد أن المحافظة حريصة علي التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات  لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قرى محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم. 

وأكد محافظ الجيزة أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

يشارك في المعرض ممثلين عن دول اليمن وفلسطين وسوريا والسودان  والمغرب والصين والهند وبيرو. 

وعارضين من محافظات الفيوم والشرقية وأسوان والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد ووزارة الزراعة.

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة.. يتابع أزمة الكهرباء ومؤشرات الاقتصاد المصري.. ويستقبل قادة الإمارات والبحرين وسلطان البهرة

دراسة: المشروبات المحلاة بالسكر تزيد خطر الإصابة بأمراض الكبد

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الحرف التراثية والمنتجات اليدوية الصناعات التراثية المنتجات اليدوية والحرفية بيراميز

مواد متعلقة

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة.. يتابع أزمة الكهرباء ومؤشرات الاقتصاد المصري.. ويستقبل قادة الإمارات والبحرين وسلطان البهرة

دراسة: المشروبات المحلاة بالسكر تزيد خطر الإصابة بأمراض الكبد

تقارير تكشف موعد إعلان مدرب السعودية

في مزاد علني، ماسك يعرض لوحة تويتر والطائر الأزرق للبيع

الأكثر قراءة

أحدث صور من حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

سيدة تستدرج زوجها لتصويره في أوضاع مخلة بمدينة نصر

موعد انطلاق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

محمد شريف يتوصل لاتفاق مع نادي الخليج السعودي

رجال فى حياة قيثارة الغناء نجاة الصغيرة

قرار كولر النهائي في رحيل محمد شريف عن الأهلي

صفقات تنتظر الحسم في الزمالك بالميركاتو الصيفي

حقيقة رحيل أحمد عبد القادر عن الأهلي في الصيف

Advertisements

منوعات

المزيد

في مزاد علني، ماسك يعرض لوحة تويتر والطائر الأزرق للبيع

سك عملة جديدة في بريطانيا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

روسيا تبحث عن المياه في أبعد مكان (فيديو)

الأرقام لا تكذب، عدد غير مسبوق للانتحار بأمريكا في 2022، والسبب أزمة في الصحة العقلية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات صباح اليوم

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم ترديد الأذان خلف المؤذن بصوت عالي

ما حكم الوضوء من ماء الترع؟ الإفتاء تجيب

حكم الدعاء للأموات على الفيسبوك يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية