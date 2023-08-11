وظائف جديدة بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة

تعلن محافظة الجيزة عن حاجة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة لسائقين درجة أولى مهنية وعلى الراغبين التقديم للوظيفة التوجه لمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة (إدارة الموارد البشرية قسم التعيينات).



إقامة الأسواق الحضارية بالجيزة



أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما لها من أضرار كبيرة من التواجد غير المنظم للبائعين وإحداث إعاقات واختناقات مرورية وذلك في إطار سعى المحافظة نحو توفير خدمات أفضل لمواطنيها.

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تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة نسب التنفيذ للأعمال الإنشائية لعدد ٥ أسواق حضارية بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والطالبية في إطار خطة المحافظة في إنشاء ١١ سوقا حضاريا جديدا بإجمالي مساحة ٩١٥٠م٢ على عدد من القطع الأراضي التي تم تخصيصها لمحافظة الجيزة بقرار من السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإنشاء مشروعات ذات نفع خدمي للمواطنين.

محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء ٥ أسواق حضارية جديدة بالهرم وبولاق والطالبية







شملت جولة محافظ الجيزة تفقد موقع إنشاء السوق الحضاري خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل بشارع الهرم والذي يستوعب ١٨ محل حضاري يساهم في مواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام خاصة بشوارع الهرم وزغلول والوفاء والأمل.

كما تفقد محافظ الجيزة السوق الحضاري بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل والذي سيخدم شوارع الصفا المروة وعمرو بن العاص ومتفرعاتهم ويعد أحد المطالب للمواطنين بتلك المناطق.



إنشاء السوق الحضاري بشارع المساكن بكفر طهرمس

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء السوق الحضاري بشارع المساكن بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور والذي وصلت نسب التنفيذ فيه لأكثر من ٩٠ % ويستوعب حوالي ٣٠ محل حضاري والغرف الإدارية.

بالإضافة إلى متابعة مراحل العمل بالسوق الحضاري في شارع الملكة بحي بولاق الدكرور والذي يستوعب ٢١ محلا ووصلت نسب التنفيذ به لأكثر من ٧٥ %.

كما عاين محافظ الجيزة قطعة أرض بشارع الثلاثيني بحي الطالبية والتي من المقرر خلال أيام البدء في إنشاء السوق الحضاري عليها لاستيعاب كافة الأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة خاصة المتواجدة بشوارع عز الدين عمر والثلاثيني القديم والعروبة.

وكلف اللواء أحمد راشد مديرية الإسكان وهيئة الأبنية بالتأكد من تنفيذ الأعمال بأعلي مستوي وبالمواصفات المحددة ومراجعة كافة الأعمال الخاصة بالتشطيبات النهائية قبل الاستلام من الشركة المنفذة مشيرًا إلى أن المشروعات سوف تحدث نقلة نوعية لتلك المناطق.

إنشاء بالوعات صرف للمحال وتنفيذ أرضيات السوق







كما شدد المحافظ علي ضرورة انشاء بالوعات صرف للمحال وتنفيذ أرضيات السوق بأعلى جودة لتتحمل الجهد العالي للأعمال ووضع مظلات للمحال.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وعبد الناصر سعد الله رئيس فرع الجيزة لهيئة الأبنية التعليمية وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية وعبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.