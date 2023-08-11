الجمعة 11 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

دراسة: المشروبات المحلاة بالسكر تزيد خطر الإصابة بأمراض الكبد

أمراض الكبد، فيتو
أمراض الكبد، فيتو

الكبد، عضو مهم وحيوي في الجسم يساعد في عملية التمثيل الغذائي ويزيل المواد السامة من الدم، ويمكن أن يضر تلف الكبد بصحة الجسم.

ارتفاع استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر


وكشفت  دراسة حديثة أن ارتفاع استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد والوفاة من أمراض الكبد المزمنة لدى النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث بحسب موقع Medical News Today.

وقالت الدراسة إنه يمكن أن تؤثر عوامل نمط الحياة على وظيفة الكبد، ويمكن أن يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الكبد أو تلف الكبد.

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وكشفت الدراسة الحديثة عن كيف يساهم شرب المشروبات المحلاة بالسكر في مشاكل الكبد.

ووجدت الدراسة أن النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث اللائي تناولن مشروبًا أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد والوفاة من أمراض الكبد المزمنة.
المشروبات المحلاة بالسكر وصحة الكبد

واستهدفت الدراسة العلاقة بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر ومدى ارتباطها بسرطان الكبد ومعدل الوفيات بأمراض الكبد المزمنة.

شملت الدراسة ما يقرب من 99000 امرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، وتمكن الباحثون من الاطلاع على البيانات طويلة المدى.

 

أمراض الكبد, فيتو

واستخدم الباحثون بيانات من دراسة مستقبلية كبيرة تسمى مبادرة صحة المرأة.

وقدم المشاركون معلومات عن تناولهم للمشروبات الغازية المحلاة ومشروبات الفاكهة وتم تسجيل تناولهم من المشروبات المحلاة صناعيا في متابعة لمدة 3 سنوات.

وخلال المتابعة، نظر الباحثون في الإصابة بسرطان الكبد والوفاة من أمراض الكبد المزمنة مع متابعة المتغيرات المشتركة، بما في ذلك حالة التدخين، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، والمستوى البدني

ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا واحدًا أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد والوفاة من أمراض الكبد المزمنة مقارنة بالمشاركين الذين تناولوا ثلاثة مشروبات أو أقل من المشروبات المحلاة بالسكر شهريًا.

وأوضح الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا المشروبات المحلاة صناعيًا لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد أو الوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة.
 

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وأوضح الباحثون أن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في الصحة العامة، والمعظم لا يفكر في وجود علاقة بين تناول السكريات وأمراض الكبد، فهم يركزون على السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم

 

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