الجمعة 11 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنفيذ 5 قوافل علاجية إرشادية بالحوامدية وأبو النمرس

تطعيم الحيوانات في
تطعيم الحيوانات في الجيزة، فيتو

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة  تنفيذ  ٥ قوافل علاجية إرشادية بالجهود الذاتية بناحية قرية ام اخنان بمدينة الحوامدية وقرية شبرامنت بمدينة ابو النمرس  وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأشارت المديرية إلى أن القوافل أسفرت عن رش ٢١٠٠ حيوان من الأبقار والأغنام والدواب ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع ٥٠٠ حيوان للديدان الداخلية، وسحب عينات لـ٤٠ عينة لفحص مرض البروسيلا، كما تم تنظيم عدد من الندوات الإرشادية للتوعية بالأمراض الوبائية (الحمى القلاعية والجلد العقدي وحمى الثلاث أيام والتهاب الجلد الأوديمي)، بالإضافة إلى عقد ندوات للتوعية بأهمية التأمين على الماشية بمشاركة أعضاء من صندوق تأمين الجيزة.

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مقتل مدير أحد البنوك بالشيخ زايد

وكان قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقى بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص – مقيم بذات العنوان لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، مما أدى إلى قيامه بعقر زوجها، مدير بأحد البنوك، مقيم بذات العنوان، وتعرضه لإصابات وجروح متعددة وبمواجهة المشكو في حقه أقر بصحة الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كلاب البيتبول، أثارت واقعة هجوم كلب من فصيلة البيتبول، على مدير بنك  حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن تم نقل الضحية إلى أحد المستشفيات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر في حالة خطيرة بين الحياة والموت.

وزادت حالة الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، عن تدهور الحالة الصحية لجار المذيعة أميرة شنب مالكة الكلب المتوحش.

وكانت هند سعيد صالح، وصفت واقعة اعتداء الكلب بالكارثة خاصة أنه أحدث إصابات خطيرة بالضحية، تسببت في احتجازه في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بـ 6 أكتوبر، ودخوله في حالة غيبوبة وتمزق في أوتار وأعصاب الذراعين والفخذ تستدعي تدخلًا جراحيًّا واسعًا.

طالع التفاصيل: هند سعيد صالح تكشف تفاصيل واقعة كلب أميرة شنب

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز المعلومات عن فصيلة كلاب البيتبول المتوحشة.

مواصفات كلاب البيتبول

كلب البيتبول هو نتاج تهجين عدّة أنواع من الكلاب للحصول على كلب بمميزات عالية من حيث القوة الهجومية والشراسة، مما جعله يصنف كأكثر الكلاب شراسة وعدوانية والأقوى بينها، إلا أنَّه في نفس الوقت يعرف بطبعه الودود والوفي تجاه مربيه، إلا في الحالات التي يتعرض فيها لسوء المعاملة والضرب فيمكن أن يتسبّب بالأذى لمربيه نتيجة ذلك.

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أبو النمرس احمد راشد محافظ الجيزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور علاء عبد العال الطب البيطري بالجيزة

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