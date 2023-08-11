الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

موعد قرعة الدوري بعد إعلان تشكيل رابطة الأندية

قرعة الدوري، فيتو
قرعة الدوري، فيتو

الدوري المصري، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، مخاطبة أندية الدوري الممتاز لاختيار ممثليها في التشكيل الجديد لرابطة الأندية المحترفة وذلك يوم ١٥ أغسطس المقبل.

وكان من المقرر أن تقام قرعة الدوري المصري يوم ١٥ اغسطس ولكن تم ترحيلها ليوم ٢٠ من نفس الشهر لتقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

أكد النائب ثروت سويلم عضو رابطة الأندية إن الموسم الجديد سيشهد تطورًا في العديد من النواحي مثل تصوير المباريات الخاصة بالدوري الممتاز تلفزيونيًّا.

وقال سويلم  في تصريحات تليفزيونية، إنه سيتم تسويق اسم الدوري الممتاز من أجل المنافسة مع الدوريات في المنطقة العربية.

ووعد “سويلم” بتوفير دعم لأندية الدوري ماليًّا بسبب الظروف الصعبة التي تواجه هذه الأندية، موضحًا أن هناك تحديات ستواجه الرابطة في الموسم الجديد.

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وعن تأخر إعلان جدول الدوري الممتاز قال عضو رابطة الأندية المحترفة، إن تغيير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي كان السبب موضحًا أن إنهاء الدوري في وقت مبكر إنجاز لعامر حسين المسؤول عن المسابقات في الرابطة وعضو اتحاد الكرة.

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، بأنه سيتم إعادة تشكيل الرابطة من جديد قبل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن ممثلي الأندية داخل الرابطة كلهم شخصيات محترمة، وبذلوا مجهودات كبيرة لزيادة المداخيل المالية وتسويق اسم الدوري وبيع حقوق رعايته لأحد الشركات مؤخرًا.

وقال سويلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أحمد دياب بذل جهودًا كبيرة مع شريف صالح وخالد رفعت لتسويق اسم مسابقة الدوري المصري، والأندية ستكون حريصة على استمرار ممثليها في الرابطة، وهؤلاء الأشخاص لديهم رؤية محترمة وعليهم استكمال عملهم الذين بدؤوا فيه".

وأضاف: "الأسبوع المقبل، سيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الأندية، لاختيار ممثليها في الرابطة، وبعدها يتم عقد اجتماع وإعلان تشكيل الرابطة استعدادًا لقرعة الدوري في الموسم الجديد، ومن الواضح هو استمرار معظم العناصر الحالية في تشكيل الرابطة برئاسة أحمد دياب، وعماد متعب وخالد رفعت وشريف صالح وخالد شكري، وكذلك أنا واللواء صفي مرشحين من اتحاد الكرة، وعامر حسين مشرف على المسابقات".

وأكمل: "خلال موسمين تم إنهاء الدوري في شهر يوليو، وبدأ الوضع يعود إلى طبيعته، وهدفنا إنهاء النسخة الجديدة في منتصف يونيو 2024، رغم ازدحام الجدول في الموسم المقبل ووجود العديد من البطولات، ولن يكون هناك تغيير في نظام بطولة الدوري كما يتردد".

وزاد: "نحاول تطوير البث التليفزيوني في الموسم المقبل، ولو استمر فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام فلن يحدث أي تقدم وتطور بشأن التحكيم المصري، وأتمنى عدم الإبقاء عليه".

واستكمل: "سبق وتوقعت رحيل كلاتنبرج وهو ما حدث أيضًا، وهناك أسماء جيدة على الساحة مثل سمير عثمان ومحمد فاروق وجهاد جريشة، بخلاف جمال الغندور وعصام عبدالفتاح".

وأتم: "نجحنا في الحصول على 40 مليون جنيه من وراء رعاية الدوري (دوري النيل) سيتم توزيعهم على الأندية، ولكن سيكون هناك تمييز لبطل الدوري وسيتم إبلاغ كل الأطراف بتوزيع النسب المالية".

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