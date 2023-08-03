تحذير لمرضى الكبد من العسل الأسود: يصعب امتصاصه ويسبب التليف
في فصل الصيف، تنتشر الإصابة بمرض فيروس A بين الأشخاص بسبب تناول الأطعمة الملوثة أو نتيجة انتقال العدوى من شخص مصاب لآخر سليم عن طريق أدوات الطعام.
وتستعرض فيتو في التقرير التالي أهم الأطعمة التي يجب أن يتناولها مرضى فيروس A والطعام الممنوع عن مرضى الكبد.
قالت الدكتورة سامية بباوي استشاري التغذية العلاجية: إن الكبد من أكبر أعضاء الجسم وقادر على تجديد نفسه مشيرة الى أن الكبد يقوم بالعديد من الوظائف مثل إزالة السموم وإنتاج العصارة الصفراء المسؤولة عن هضم الدهون وأيضًا يخزن الكبد الطاقة على هيئة جليكوجين بالإضافة إلى تخزينه للمعادن والفيتامينات والحديد والنحاس.
أعراض فيروس A
وأضافت الدكتورة سامية بباوي أن الكبد من الممكن أن يصاب بفيروس "A وB وC" فيروس A ينتقل للإنسان عن طريق تناول الطعام الملوث أو عن طريق أدوات المائدة وأعراضه تتنوع بين الإسهال والإرهاق بالإضافة إلى فقدان الوزن والكتلة العضلية.
وأشارت الدكتورة سامية بباوي إلى أن فيروس A قد يشفى بسهولة إذا ارتاح المريض جيدًا لمدة 15 يومًا وتغذى بصورة سليمة لتعويض الكتلة العضلية التي فقدها.
النظام الغذائي لمرضى فيروس A
وقالت استشاري التغذية العلاجية إن النظام الغذائي الذي يجب أن يتبعه المريض لا بدَّ من أن يحتوي على الخضراوات والفاكهة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتين النباتي بجانب تناول الدهون الصحية الموجودة في الأسماك والأفوكادو بنسبة لا تتجاوز 10% من السعرات الحرارية لهم.
وأشارت الدكتور سامية بباوي إلى أن بجانب الأطعمة الصحية التي يتناولها مريض الكبد من الممكن أن يشرب القهوة لأنها تقلل فرص تليف الكبد ولكن لابد ألا يأخذ المريض أكثر من 1000 مليجرام أي ما يعادل 3 أو 4 أكواب.
الأطعمة الممنوعة عن مرضى الكبد
وأوضحت أن الأطعمة الممنوعة عن مرضى الكبد إلى الدهون المشبعة لأنها من الممكن أن تترسب في خلايا الكبد وتؤثر في وظائفها أيضًا من ضمن المحظورات عدم زيادة الملح في الطعام لأنه يحتوي على صوديوم زيادة يخزن في الجسم ويساعد في حدوث تليف للكبد.
وأضافت أن من ضمن المحظورات العسل الأسود لأنه غني بالحديد ومريض الكبد يكون غير قادر على امتصاصه وقد يتسبب في حدوث تليف.
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