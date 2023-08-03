الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد التين الشوكي، يحافظ على الكبد وينقص الوزن

التين الشوكي وفوائده،
التين الشوكي وفوائده، فيتو

فوائد التين الشوكي، عديدة ومذهلة للصحة، وللاستفادة من تلك الفوائد الصحية، نحتاج إلى تناول التين الشوكي بانتظام، ويعد التين الشوكي من ألذ الفواكه الصيفية، ويعشقه الكبار والصغار، ويحرص الكثيرون على تناول التين الشوكي طوال فترة الصيف.

 

وأشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن التين الشوكي من الفواكه الصيفية الغنية بالفيتامينات والمعادن، مما يجعله يساعد في علاج العديد من الأمراض.
  


فوائد التين الشوكي

فوائد التين الشوكي

وتستعرض الدكتورة تيفني، في السطور التالية أهم فوائد التين الشوكي.

 

Advertisements

 

مخزن مغذيات

يعتبر التين الشوكي مصدر جيد للألياف ويوفر العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات المضادة للأكسدة، مما يجعله مقويا للجهاز المناعي.

 

فقدان الوزن
قد تساعد الألياف الموجودة في نباتات صبار التين الشوكي في إنقاص الوزن عن طريق الارتباط بالدهون الغذائية، وزيادة إفرازها وتقليل امتصاص الطاقة.

 

الألياف الموجودة في التين الشوكي، يمكن أن تلعب دورًا في إنقاص الوزن عن طريق تقليل كمية الدهون الغذائية المتاحة للامتصاص.

 

الجلد والشعر

قد لا يعلم الكثيرون أن تناول التين الشوكي يعد وسيلة للحصول على بشرة متوهجة وشعر لامع، حتى أنه يتم إضافة أنواع مختلفة من التين الشوكي إلى بلسم الشعر ومنتجات العناية بالبشرة.


فيحتوي التين الشوكي على بعض المركبات والمغذيات، مثل أصباغ فيتامين C وbetalain، وهي مواد لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. 

 

يحتوي التين الشوكي أيضًا على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، خاصة في البذور والقشور، والتي تلعب دورًا في صحة الجلد والشعر، على أن يتم تناوله بانتظام.

 

قد يؤدي تعزيز مضادات الأكسدة من التين الشوكي إلى تحسين صحة الجلد والشعر من خلال الحماية من الأضرار التي تلحق بهذه المناطق بسبب الإجهاد التأكسدي المرتبط بالشيخوخة أو الالتهاب أو التعرض لأشعة الشمس.

 

مرض السكري
فائدة أخرى محتملة من التين الشوكي هو استخدامه في إدارة نسبة السكر في الدم ومضاعفات مرض السكري.


يحتوي التين الشوكي على البكتين الليفي القابل للذوبان، الذي له خصائص لخفض نسبة السكر في الدم وتأثيرات مفيدة على مستويات الدهون في الدم.


تناول التين الشوكي بانتظام؛ قد يقلل من مستويات السكر في الدم الصائم ومستويات الأنسولين بعد الوجبة في كل من البالغين الأصحاء والمصابين بداء السكري من النوع 2.

 

قد يؤدي تناول التين الشوكي إلى انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار.

التين الشوكي للصحة

صحة الكبد

من فوائد التين الشوكي؛ أنه يعالج مشاكل الكبد، ويرجع ذلك إلى المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في التين الشوكي؛ التي تساعد في الحماية من الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يتلف الكبد.

فوائد التين للحامل، يقوي عظام الجنين والأم

فوائد وأضرار التين الشوكى، مهم لصحة الكبار والصغار ولكن بشروط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

فوائد التين الشوكي فوائد التين الشوكي الطبية فوائد التين الشوكي للجسم فوائد التين الشوكي للصحة فوائد التين الشوكي للقلب

مواد متعلقة

فوائد ورق الغار، يحافظ على الكلى، والأفضل لمرضى السكري

فوائد البابايا للبشرة، أفضل ماسكات لاستعادة جمالك

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

زوارق ومسيرات، اللقطات الأولى لأكبر هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي والقرم (فيديو)

بهيجة حافظ، رائدة صناعة السينما المصرية التي أغضبت إيران وأسرتها قاطعتها وحرمتها من ابنتها

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

Advertisements

منوعات

المزيد

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 3-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 3-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "الحمد في الكتاب والسنة"

المزيد
الجريدة الرسمية