فوائد التين الشوكي، يحافظ على الكبد وينقص الوزن

فوائد التين الشوكي، عديدة ومذهلة للصحة، وللاستفادة من تلك الفوائد الصحية، نحتاج إلى تناول التين الشوكي بانتظام، ويعد التين الشوكي من ألذ الفواكه الصيفية، ويعشقه الكبار والصغار، ويحرص الكثيرون على تناول التين الشوكي طوال فترة الصيف.

وأشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن التين الشوكي من الفواكه الصيفية الغنية بالفيتامينات والمعادن، مما يجعله يساعد في علاج العديد من الأمراض.





فوائد التين الشوكي

فوائد التين الشوكي

وتستعرض الدكتورة تيفني، في السطور التالية أهم فوائد التين الشوكي.

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مخزن مغذيات

يعتبر التين الشوكي مصدر جيد للألياف ويوفر العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات المضادة للأكسدة، مما يجعله مقويا للجهاز المناعي.

فقدان الوزن

قد تساعد الألياف الموجودة في نباتات صبار التين الشوكي في إنقاص الوزن عن طريق الارتباط بالدهون الغذائية، وزيادة إفرازها وتقليل امتصاص الطاقة.

الألياف الموجودة في التين الشوكي، يمكن أن تلعب دورًا في إنقاص الوزن عن طريق تقليل كمية الدهون الغذائية المتاحة للامتصاص.

الجلد والشعر

قد لا يعلم الكثيرون أن تناول التين الشوكي يعد وسيلة للحصول على بشرة متوهجة وشعر لامع، حتى أنه يتم إضافة أنواع مختلفة من التين الشوكي إلى بلسم الشعر ومنتجات العناية بالبشرة.



فيحتوي التين الشوكي على بعض المركبات والمغذيات، مثل أصباغ فيتامين C وbetalain، وهي مواد لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

يحتوي التين الشوكي أيضًا على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، خاصة في البذور والقشور، والتي تلعب دورًا في صحة الجلد والشعر، على أن يتم تناوله بانتظام.

قد يؤدي تعزيز مضادات الأكسدة من التين الشوكي إلى تحسين صحة الجلد والشعر من خلال الحماية من الأضرار التي تلحق بهذه المناطق بسبب الإجهاد التأكسدي المرتبط بالشيخوخة أو الالتهاب أو التعرض لأشعة الشمس.

مرض السكري

فائدة أخرى محتملة من التين الشوكي هو استخدامه في إدارة نسبة السكر في الدم ومضاعفات مرض السكري.



يحتوي التين الشوكي على البكتين الليفي القابل للذوبان، الذي له خصائص لخفض نسبة السكر في الدم وتأثيرات مفيدة على مستويات الدهون في الدم.



تناول التين الشوكي بانتظام؛ قد يقلل من مستويات السكر في الدم الصائم ومستويات الأنسولين بعد الوجبة في كل من البالغين الأصحاء والمصابين بداء السكري من النوع 2.

قد يؤدي تناول التين الشوكي إلى انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار.

التين الشوكي للصحة

صحة الكبد

من فوائد التين الشوكي؛ أنه يعالج مشاكل الكبد، ويرجع ذلك إلى المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في التين الشوكي؛ التي تساعد في الحماية من الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يتلف الكبد.