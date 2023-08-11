فوائد الشاى الأخضر، يعزز القدرة الجنسية للرجال ويحمى من السرطان

فوائد الشاى الأخضر، الشاى الأخضر من المشروبات العشبية الشهيرة التى نالت شهرة واسعة بسبب فاعليتها في إنقاص الوزن.

وفوائد الشاى الأخضر، عديدة ولا تقتصر فى إنقاص الوزن فقط، بل له فوائد علاجية أخرى، وينصح به الخبراء ولكن بكميات معتدلة.

أهمية الشاى الأخضر

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن الشاى الأخضر من المشروبات الشهيرة الذى اشتهر بفاعليته فى إنقاص الوزن وبالتالى هو مهم فى فترات الريجيم، والشاى الاخضر هو نفسه الشاى الاسود ولكن دون تحميص وبالتالى يحتوى على نفس خصائص الشاى الأخضر ولكن باعلى لأنه بدون تحميص، والتحميص يفقده الكثير من فوائده وخصائصه.

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فوائد الشاى الأخضر، فيتو

فوائد الشاى الأخضر

واضاف السيد أن الشاى الأخضر له فوائد علاجية عديدة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد الشاى الاخضر:-

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالى يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يحارب السرطان لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية التى تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

يحافظ على الجسم من الشيخوخة واعراضها لإحتوائه على مادة البوليفينول، وهى مادة من مضادات الأكسدة قوية جدا تعمل على تجديد الخلايا بالجسم، وبالتالى تحافظ على شباب الجسم وتقاوم علامات الشيخوخة.

يعزز القدرة الجنسية للرجال وذلك لإحتوائه على مضادات الأكسدة التى تحدد الخلايا بالجسم.

ينشط الدورة الدموية بالجسم ما يساعد فى عمل أجهزة الحسن بأعلى كفاءة.

ينظم مستوى السكر بالدم ويقلل من فرص ارتفاعه بالدم وبالتالى هو مهم لمرضى السكر.

يرفع معدلات التركيز والذكاء وبالتالىمهم للطلاب فى فترات المذاكرة.

ينشط المخ لإحتوائه على نسبة عالية من الكافيين.

يساعد في إنقاص الوزن لأنه يرفع من عملية التمثيل الغذائي وبالتالى يزيد من معدلات حرق الدهون، ما يساعد في إنقاص الوزن.

مهم لكبار السن فى حمايتهم من الخرف والزهايمر لأنه ينشط المخ، ولكن لا يجوز الإفراك فى تناوله.

يساعد فى علاج الإمساك فعدهو فعال فى تنظيف القولون وطرد السموم من الجسم.

ينظم حركة الجهاز الهضمى بشكل جيد، ويهديء من اضطرابات القولون.

يقضى على رائحة الفم الكريهة لفاعليته فى القضاء على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

مخاطر الإفراط في تناول الشاى الأخضر

وتابع، أنه على الرغم من فوائد الشاى الأخضر إلا أن له مخاطر عديدة، من حيث يسبب القلق والتوتر فى حال الإفراط من تناوله لأنه يحتوى على الكافيين، كما أنه يسبب الأرق أيضا واضطرابات النوم بسبب جرعات الكافيين الموجودة به لذا ممنوع تناوله قبل النوم، وأيضا على مرضى القلب والضغط تناوله بحذر لأنه يرفع نسبة الضغط بالدم ما يزيد من فرص الإصابة بالجلطات لذا يجب عليهم تناوله بكميات محدودة.