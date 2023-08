تضارب التصريحات حول مستقبل جال جادوت في عالم DC

8/11/2023 11:23:29 AM

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 11:23 ص 8/11/2023 11:23:29 AM

جال جادوت، كشف تقرير لموقع Variety، عن تضارب التصريحات حول مستقبل الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، في عالم DC الجديد.

مستقبل جال جادوت في عالم DC

ورصد تقرير موقع فاريتي، تصريحات جال جادوت، الأخيرة، التي زعمت فيها، أن على الرغم من التعليقات الأخيرة من Gal Gadot التي تزعم أن رؤساء عالم دي سي، جيمس غان، وبيتر سافران، أخبروها أنهما سيطوران فيلم Wonder Woman 3 معًا، وأنها في أيد أمينة، قائلة:" الجزء الثالث من وندر وومان.. إنه قريب جدًا وعزيز على قلبي…مما سمعته من جيمس ومن بيتر.. هو أننا سنطور الجزء الثالث معا،، وليس هناك ما يدعو للقلق حول استبعادي من عالم دي سي الجديد".

حقيقة مشاركة جال جادوت في عالم DC الجديد

فيما أكدت مصادر مطلعة على الوضع، لـ Variety، أن الأمر ليس كذلك، وإن الجزء الثالث من فيلم "Wonder Woman" ثالث ليس قيد التطوير في DC Studios ولا يوجد لدى جيمس غان وبيتر سافران، أي خطط في هذا الوقت لأي مشروع عن شخصية "Wonder Woman" في عالم DC الجديد بخلاف "Paradise Lost" الذي تم الإعلان عنه سابقًا، ضمن سلسلة prequel for Max.

تعليق من مخرجة فيلم Wonder Woman بعد إلغاء الجزء الثالث

في سياق متصل، وفي أول تعليق للمخرجة باتي جينكينز، عن إلغاء استديوهات DC فيلم "Wonder Woman 3"، قالت المخرجة في تصريحات صحفية:" أنا لست شخصًا أتحدث عن الأمور المهنية الخاصة، لكنني لن أسمح باستمرار الأخطاء..ها هي الحقائق، فهمت بأنه لا يسعني فعل أي شيء في هذا الوقت.. ومن الواضح أن شركة DC مدفونة في التغييرات التي سيتعين عليهم فعلها، لذا اتفهم قراراتهم الصعبة".

إلغاء Wonder Woman 3

ألغت استوديوهات DC السينمائية، مشروع إنتاج فيلم Wonder Woman 3، مبررة ذلك، بأن الفيلم لا يتناسب مع الخطة 10 سنوات الجديدة للشركة، والتي تعتمد بشكل أساسي على التحفظ بالميزانية، وعدم إنتاج مشروعات بتكلفة مالية ضخمة، فيما لم تكشف عن مصير الممثلة جال جاودت في عالمها السينمائي الجديد.

كما كشفت تقارير صحفية أن إلغاء فيلم Wonder Woman 3، لن يكون الأخير، حيث أن استوديوهات DC تخطط لإنهاء سلسلة أفلام Aquaman الشهيرة، على أن تعيد انضمام بطل الفيلم الممثل جايسون موموا، لتجسيد دور الشرير Lobo في عالم DCU السينمائي.