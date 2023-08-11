الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تضارب التصريحات حول مستقبل جال جادوت في عالم DC

جال جادوت، فيتو
جال جادوت، فيتو

جال جادوت، كشف تقرير لموقع Variety، عن تضارب التصريحات حول مستقبل الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، في عالم DC الجديد.

مستقبل جال جادوت في عالم DC

ورصد تقرير موقع فاريتي، تصريحات جال جادوت، الأخيرة، التي زعمت فيها، أن على الرغم من التعليقات الأخيرة من Gal Gadot التي تزعم أن رؤساء عالم دي سي،  جيمس غان، وبيتر سافران، أخبروها أنهما سيطوران فيلم Wonder Woman 3 معًا، وأنها في أيد أمينة، قائلة:" الجزء الثالث من وندر وومان.. إنه قريب جدًا وعزيز على قلبي…مما سمعته من جيمس ومن بيتر.. هو أننا سنطور الجزء الثالث معا،، وليس هناك ما يدعو للقلق حول استبعادي من عالم دي سي الجديد".

Advertisements

حقيقة مشاركة جال جادوت في عالم DC الجديد

فيما أكدت مصادر مطلعة على الوضع، لـ Variety، أن الأمر ليس كذلك، وإن الجزء الثالث من فيلم "Wonder Woman" ثالث ليس قيد التطوير في DC Studios ولا يوجد لدى جيمس غان وبيتر سافران، أي خطط في هذا الوقت لأي مشروع عن شخصية "Wonder Woman" في عالم DC الجديد بخلاف "Paradise Lost" الذي تم الإعلان عنه سابقًا، ضمن سلسلة prequel for Max.

 تعليق من مخرجة فيلم Wonder Woman بعد إلغاء الجزء الثالث

في سياق متصل، وفي أول تعليق للمخرجة باتي جينكينز، عن إلغاء استديوهات DC فيلم "Wonder Woman 3"، قالت المخرجة في تصريحات صحفية:" أنا لست شخصًا أتحدث عن الأمور المهنية الخاصة، لكنني لن أسمح باستمرار الأخطاء..ها هي الحقائق، فهمت بأنه لا يسعني فعل أي شيء في هذا الوقت.. ومن الواضح أن شركة DC مدفونة في التغييرات التي سيتعين عليهم فعلها، لذا اتفهم قراراتهم الصعبة".

إلغاء Wonder Woman 3

ألغت استوديوهات DC السينمائية، مشروع إنتاج فيلم Wonder Woman 3، مبررة ذلك، بأن الفيلم لا يتناسب مع الخطة 10 سنوات الجديدة للشركة، والتي تعتمد بشكل أساسي على التحفظ بالميزانية، وعدم إنتاج مشروعات بتكلفة مالية ضخمة، فيما لم تكشف عن مصير الممثلة جال جاودت في عالمها السينمائي الجديد.

كما كشفت تقارير صحفية أن إلغاء فيلم Wonder Woman 3، لن يكون الأخير، حيث أن استوديوهات DC تخطط لإنهاء سلسلة أفلام Aquaman الشهيرة، على أن تعيد انضمام بطل الفيلم الممثل جايسون موموا، لتجسيد دور الشرير Lobo في عالم DCU السينمائي.

Guardians of the Galaxy Vol. 3، ردود فعل إيجابية عن فيلم مارفل الجديد

جيمس غان يكشف تفاصيل تجارب الأداء لشخصية SUPERMAN

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

مارفل الممثلة الاسرائيلية جال جادوت جال جادوت جال جادوت في عالم DC عالم دي سي فيلم جال جادوت

مواد متعلقة

الكشف عن أعضاء فريق الـ Illuminati الجديد ضمن عالم مارفل

مارفل ترفض دفع 20 مليون دولار لـ إيما ستون

الأكثر قراءة

لاعب جديد من الأهلي ينضم إلى سيراميكا كليوباترا

زواج من مسجون وضحك على شاعر وفضيحة مع مخرج، رجال فى حياة قيثارة الغناء نجاة الصغيرة

قرار كولر النهائي في رحيل محمد شريف عن الأهلي

مصرع شقيقتين بانقلاب سيارة عدة مرات بالتجمع

موعد انطلاق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

وزير المالية: قرار موديز يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

قبل بدء تفويج أولى الرحلات، الأسعار الأولية لبرامج العمرة

كيف يتحرك الزمالك فى ملف الصفقات الجديدة؟

Advertisements

منوعات

المزيد

سك عملة جديدة في بريطانيا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

روسيا تبحث عن المياه في أبعد مكان (فيديو)

الأرقام لا تكذب، عدد غير مسبوق للانتحار بأمريكا في 2022، والسبب أزمة في الصحة العقلية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 11-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الشوفان اليوم الجمعة 11-8-2023 بالأسواق

شعبة المطاحن توضح أسباب استقرار أسعار طن الردة

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عقد الزواج يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

5 أدعية مأثورة عن النبي في الدعاء للميت

تفسير رؤية الواعظ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الحزن والضيق

المزيد
الجريدة الرسمية