تعرف على سبب قطع البنك الأهلي إعارة حسام أشرف وإعادته للزمالك

الزمالك، كشف مصدر في البنك الأهلي سبب قطع إعارة حسام أشرف وعودته مرة أخرى لصفوف الزمالك.

وقال المصدر إن بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي غير مقتنع بإمكانيات حسام أشرف الفنية تماما وهو من طلب قطع الإعارة.

وتابع المصدر: أن حسام أشرف لم يشارك في أي دقيقة مع البنك الأهلي منذ إعارته في يناير الماضي ولم يدخل قائمة الفريق إلا في مباراتين فقط بالدوري المصري.

وأضاف المصدر أن مستوى حسام أشرف لم يرضي مسئولي البنك الأهلي ليقرروا قطع إعارته.

وشارك حسام أشرف في 33 دقيقة فقط بالموسم الحالي وكانت جميعها مع نادي الزمالك قبل إعارته للبنك الأهلي في يناير الماضي، بواقع 3 دقائق في الدوري المصري و30 دقيقة في دوري أبطال أفريقيا.

البنك الأهلي يقرر قطع إعارة حسام أشرف

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن مسئولي البنك الأهلي تحدثوا مع إدارة الأبيض من أجل قطع إعارة اللاعب حسام أشرف.

وقال المصدر إن إدارة البنك الأهلي قررت قطع إعارة اللاعب وأخبرت الزمالك بذلك.

وتابع المصدر أنه من المقرر أن يعود اللاعب لصفوف الزمالك على أن يتم حسم مصيره خلال الأيام المقبلة.

وكان نادي الزمالك قد أعار حسام أشرف للبنك الأهلي في يناير الماضي لمدة موسم واحد.

حقيقة عودة أسامة فيصل للزمالك

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف حقيقة عودة أسامة فيصل المعار إلى صفوف البنك الأهلي للقلعة البيضاء بداية الموسم المقبل.

وكانت قد انتشرت أخبار أن أسامة فيصل سيعود إلى الزمالك بداية الموسم المقبل 2023 -2024.

وقال مصدر بنادي الزمالك إن أسامة فيصل تنتهي إعارته مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المقبل وأن اللاعب مستمر مع البنك الأهلي حتى الآن ولم يتحدث أحد في عودة اللاعب وقطع إعارته.

وأشار إلى أن أسامة فيصل سيعود إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

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سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك

ومن ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف البنيني سامسون أكينيولا من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم المقبل 2023 -2024.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك عرضوا على أوسوريو استمرار سامسون أكينيولا في الموسم الجديد كمهاجم للفريق بجانب الثنائي سيف الجزيري وناصر منسي.

وتابع المصدر قائلا: “ أوسوريو أبلغ إدارة الفريق في وقت سابق أن سامسون أكينيولا خارج حساباته بسبب تواضع مستواه الفني ”

وأشار المصدر إلى أن الزمالك اضطر إلى تسجيل سامسون أكينيولا في القائمة الأولى بسبب مستحقاته المتأخرة وعدم القدرة على بيعه وفي حالة فسخ التعاقد كان اللاعب سيقدم شكوى في النادي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وتابع المصدر: إدارة الزمالك تحاول إقناع أوسوريو باستمرار سامسون أكينيولا في الموسم المقبل ومنحه فرصة جديدة خاصة أن النادي به أزمة مالية وقد لا يستطيع التعاقد مع صفقات على أعلى مستوى بعد حل أزمة وقف القيد.

سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن إدارة الأبيض قامت بتسجيل جميع اللاعبين في القائمة الأولى باتحاد الكرة ولكن النادي لم يحصل حتى الآن على البطاقات الخاصة باللاعبين.

وتابع المصدر: “رغم رغبة الزمالك بفسخ عقد سامسون أكينيولا فإن الزمالك قام بقيده في القائمة الأولى”.

وفشل الزمالك في فسخ عقد سامسون بشكل مجاني رغم وجود بند في العقد يفيد بفسخ التعاقد مع اللاعب بشكل مجاني بعد أسبوع من نهاية الموسم ولكن إدارة الزمالك لم تستطع فسخ العقد بسبب المستحقات المتأخرة لسامسون.

ورغم تسجيل سامسون أكينيولا في القائمة الأولى، فإن اللاعب خارج حسابات خوان كارلوس أوسوريو الذي أخبر الإدارة بذلك والتي حاولت بيع اللاعب خلال الفترة الماضية إلا أنها لم تجد ناديًا مهتمًّا بشراء اللاعب البنيني.

وتابع المصدر: "الزمالك وضع اسم سامسون أكينيولا في القائمة المحلية الأولى بعد الفشل في تسويق اللاعب وبيعه وعدم القدرة على فسخ التعاقد بشكل مجاني بسبب مستحقاته المتأخرة.

وأتم المصدر حديثه: "ما زال مصير سامسون أكينيولا مع الزمالك مجهولًا حتى الآن في ظل خروجه من حسابات أوسوريو وعدم القدرة على تسويقه وتوضع مستواه الفني، والزمالك قام بقيد اللاعب في القائمة الأولى لعدم رحيله بشكل مجاني وشكوى النادي.

ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يومًا عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات:

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة.