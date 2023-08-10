الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

رغم مطالبة أوسوريو برحيله، تطورات جديدة في ملف استمرار سامسون مع الزمالك

سامسون، فيتو
سامسون، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف البنيني سامسون أكينيولا من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم المقبل 2023 -2024.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك عرضوا على أوسوريو استمرار سامسون أكينيولا في الموسم الجديد كمهاجم للفريق بجانب الثنائي سيف الجزيري وناصر منسي.

وتابع المصدر قائلا: “ أوسوريو أبلغ إدارة الفريق في وقت سابق أن سامسون أكينيولا خارج حساباته بسبب تواضع مستواه الفني ”

وأشار المصدر إلى أن الزمالك اضطر إلى تسجيل سامسون أكينيولا في القائمة الأولى بسبب مستحقاته المتأخرة وعدم القدرة على بيعه وفي حالة فسخ التعاقد كان اللاعب سيقدم شكوى في النادي بسبب مستحقاته المتأخرة.

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وتابع المصدر: إدارة الزمالك تحاول إقناع أوسوريو باستمرار سامسون أكينيولا في الموسم المقبل ومنحه فرصة جديدة خاصة أن النادي به أزمة مالية وقد لا يستطيع التعاقد مع صفقات على أعلى مستوى بعد حل أزمة وقف القيد.

سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن إدارة الأبيض قامت بتسجيل جميع اللاعبين في القائمة الأولى باتحاد الكرة ولكن النادي لم يحصل حتى الآن على البطاقات الخاصة باللاعبين. 

وتابع المصدر: “رغم رغبة الزمالك بفسخ عقد سامسون أكينيولا فإن الزمالك قام بقيده في القائمة الأولى”. 

وفشل الزمالك في فسخ عقد سامسون بشكل مجاني رغم وجود بند في العقد يفيد بفسخ التعاقد مع اللاعب بشكل مجاني بعد أسبوع من نهاية الموسم ولكن إدارة الزمالك لم تستطع فسخ العقد بسبب المستحقات المتأخرة لسامسون. 

ورغم تسجيل سامسون أكينيولا في القائمة الأولى، فإن اللاعب خارج حسابات خوان كارلوس أوسوريو الذي أخبر الإدارة بذلك والتي حاولت بيع اللاعب خلال الفترة الماضية إلا أنها لم تجد ناديًا مهتمًّا بشراء اللاعب البنيني. 

 وتابع المصدر: "الزمالك وضع اسم سامسون أكينيولا في القائمة المحلية الأولى بعد الفشل في تسويق اللاعب وبيعه وعدم القدرة على فسخ التعاقد بشكل مجاني بسبب مستحقاته المتأخرة. 

وأتم المصدر حديثه: "ما زال مصير سامسون أكينيولا مع الزمالك مجهولًا حتى الآن في ظل خروجه من حسابات أوسوريو وعدم القدرة على تسويقه وتوضع مستواه الفني، والزمالك قام بقيد اللاعب في القائمة الأولى لعدم رحيله بشكل مجاني وشكوى النادي. 

ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يومًا عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

 

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادًا للموسم الجديد. 

 

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

 

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات:

 

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة. 

 

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