بالأسماء، محافظ الجيزة يصدر حركة تعيينات جديدة بمركز أبو النمرس والحوامدية والعياط

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بتعيين أيمن حجازي سكرتير عام مركز ومدينة العياط ونصحي زخاري سكرتير عام مدينة الحوامدية وسلامة حسن سلامة سكرتير عام مركز ومدينة أبو النمرس.

محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمشروع إنشاء موقف سرفيس التحرير





وعلى جانب آخر تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقف السرفيس الجاري إنشاؤه بشارع التحرير أسفل محور صفط والذى يسع 180 سيارة ويخدم خطوط الدقي والسيدة عائشة والجيزة والقصر العينى والمترو موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال بالموقف لإدخالها الخدمة مع دعم شبكة الإنارة.

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وزير التنمية المحلية





وفي تصريح سابق قال وزير التنمية المحلية هشام امنة إن حركة المحليات التي صدرت مؤخرا تضمنت تعيين 5 سكرتيري عموم بمحافظات الإسكندرية والفيوم والدقهلية وأسوان وبورسعيد و6 سكرتير عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية وبنى سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر، تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2020 ونقل عدد 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات، وبعضهم إلى عمل إدارى بدواوين عموم المحافظات.



وأضاف اللواء هشام آمنة أن الحركة تضمنت تصعيد اللواء خالد جمعة عبدالرحمن سكرتير عام مساعد الإسكندرية إلى السكرتير العام للإسكندرية، ونقل حازم محمد عزت سكرتير عام أسوان إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية، وتصعيد عاطف محمد كامل سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام محافظة بورسعيد ونقل اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام الإسكندرية إلى سكرتير عام الفيوم ونقل محمد محمود أبو غنيمة سكرتير عام الدقهلية إلى سكرتير عام أسوان.



ولفت إلى أنه فيما يخص سكرتيري العموم المساعدين تضمنت الحركة تصعيد كل من محمد نور الدين أحمد رئيس حي العمرانية إلى سكرتير عام مساعد الجيزة، وجيهان عبد الحميد محمد رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد الإسكندرية وسامى أحمد فؤاد رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى سكرتير عام مساعد بنى سويف وعلاء عبد الجابر عمر رئيس مركز ومدينة القرنة الجديدة بالأقصر إلى سكرتير عام مساعد أسيوط ونقل فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام مساعد أسوان ونقل حسام حمودة أحمد سكرتير عام مساعد بني سويف إلى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر.

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