الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

حارس مرمى ميلان ينافس بونو على الانضمام لـ بايرن ميونخ

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

بايرن ميونخ، كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ يفكر في إبرام صفقة من نظيره ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

 

ويحتاج البافاري لحارس مرمى، بعد تأجيل عودة نوير بسبب الإصابة، بجانب رحيل يان سومير إلى إنتر ميلان، وإعارة ألكسندر نوبل إلى شتوتجارت.

 

وقالت صحيفة "سبورت بيلد" إن بايرن ميونخ أضاف الفرنسي مايك ماينان حارس ميلان، ضمن المرشحين لحراسة عرين البافاري.

 

وأضافت "ماينان لن يغادر صفوف ميلان بأقل من 50 مليون يورو، خاصة بعد تألقه الكبير مع الروسونيري".

 

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ويرتبط مايك ماينان بعقد مع ناديه ميلان حتى صيف 2026.

 

يذكر أن بعض التقارير ربطت بايرن ميونخ بمجموعة من الحراس مثل ياسين بونو (إشبيلية)، كيبا أريزابالاجا (تشيلسي)، ديوجو كوستا (بورتو) وجيرونيمو رولي (أياكس أمستردام).

مواعيد بداية الدوريات الخمس الكبري 

الدوري الإنجليزي الممتاز ينطلق  يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 بمواجهة قوية بين مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي يستضيف بيرنلي الصاعد إلى البريميرليج.


ينطلق الموسم الكروي الجديد للدوري الإسباني يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، وستنتهي مباراته الأخيرة يوم الأحد 26 مايو 2024.


ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم الأحد 20 أغسطس المقبل، كما ستُقام منافسات الجولة الختامية يوم الأحد 26 مايو 2024.


ينطلق الموسم الكروي في ألمانيا يوم الجمعة 18 أغسطس 2023، أما ختامه سيكون يوم السبت 18 مايو 2024.


ينطلق الموسم الجديد للدوري الفرنسي يوم 12 أغسطس المقبل على أن ينتهي يوم السبت 18 مايو 2024 بإقامة مباريات الجولة الـ34.
 

إيرادات الدوري الألماني

كشفت تقارير صحفية أن رابطة دوري كرة القدم الألماني، تتوقع زيادة قيمتها نحو 40 مليون يورو (44 مليون دولار) في حقوق بث مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا) عالميا، لتنتهي بذلك فترة تراجع الإيرادات، علما بأن البوندسليجا لا تزال تتأخر بفارق كبير عن الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الجانب.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية فأن رابطة الدوري الألماني تتوقع جني نحو 200 مليون يورو، علما بأن العقود الماضية كانت بقيمة 160 مليون يورو.

 

وكانت الرابطة أبرمت في وقت سابق عقودا أكثر ربحا، لكن أزمة جائحة كورونا أسفرت عن عدم الإيفاء بعدة عقود وعدم دفع القيمة الكاملة لعقود أخرى.

 

وبلغت الإيرادات الإجمالية من خارج السوق الألماني، نحو 275 مليون يورو في موسم 2019 / 2020 لكن الإيرادات تراجعت بنسبة نحو 40 % إثر جائحة كورونا.

 

وانتقدت عدة أندية في البوندسليجا مؤخرا، تراجع الإيرادات بالمقارنة مع مسابقات الدوريات الكبرى الأخرى في أوروبا.

 

ويتفوق الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هائل حيث بلغت قيمة حقوق بث مبارياته على المستوى العالمي 3ر5 مليار جنيه إسترليني (8ر6 مليار دولار) على مدار ثلاثة مواسم، وهو ما يعادل عشرة أضعاف إيرادات البوندسليجا.

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