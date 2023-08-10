كريستيانو رونالدو أعلى المشاهير دخلا من إنستجرام

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، في التفوق على منافسيه بعدما بات أعلى المشاهير دخلا عبر موقع "إنستجرام" للعام الثالث على التوالي.

وتصدر رونالدو، الذي صنفته مجلة "فوربس" كأعلى الرياضيين دخلا في العالم للمرة الأولى منذ 2017 عقب انتقاله إلى النصر السعودي، قائمة أثرياء "إنستجرام": 2023.

وترتكز القائمة، التي قامت بجمعها "هوبر أتش كيو" وهي أداة الجدولة الخاصة بـ "إنستجرام"، على البيانات الداخلية والعامة المتاحة بشأن القيمة التي يتقاضاها المستخدم عن المنشور الواحد عبر "إنستجرام" و"يوتيوب".

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وتكشف الأداة أن رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، يحصل على 3.23 مليون دولار مقابل المنشور الواحد عبر إنستجرام، حيث يحظى بمتابعة نحو 600 مليون حساب.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي أقرب منافسي رونالدو، إذ يحصل اللاعب الفائز بكأس العالم على 2.6 مليون دولار مقابل المنشور الواحد.

ويتفوق رونالدو وميسي ليس فقط على كل الرياضيين الآخرين، وإنما مشاهير آخرين أمثال المغنية والممثلة سيلينا جوميز ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر ونجم أفلام الحركة دواين جونسون الملقب "بالصخرة".

وهناك رياضيان آخران ضمن المراكز العشرين الأولى، وهما لاعب الكريكت الهندي فيرات كوهلي ولاعب كرة القدم البرازيلي نيمار.

رونالدو أفضل لاعب في مباراة النصر والشرطة

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الشرطة العراقي، التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن نصف نهائي البطولة العربية (كأس الملك سلمان).

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة العربية، قررت تخصيص جائزة رجل المباراة بداية من مواجهتي نصف النهائي، ليتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والشرطة بعدما قاد فريقه للفوز بهدف نظيف أحرزه من ركلة جزاء، ليتأهل إلى المباراة النهائية في انتظار مواجهة الهلال السعودي في النهائي.