مدير تعليم الجيزة يكرم أبناء ومعلمي الجيزة المتميزين في الأنشطة الاجتماعية (صور)

كرم اشرف سلومة مدير الادارة التعليمية لجنوب الجيزة أبناء ومعلمى المحافظة المتميزين فى الأنشطة الاجتماعية بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية



حيث تم تكريم كل من: مسؤولي وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالإدارات التعليمية والدكتور زينب حمدي منسق وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية



وتم أيضا تكريم الطلاب المشاركين فى مبادرة أبناء الجيزة يطورون مدينتهم وتكريم المستشار بدوى علام رئيس مجلس أمناء الجيزة وهانى العربى ومحمد مصطفي وأسامة محمود

من أكاديمية الفنون.

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تكريم فريق نادى مناظرات المديرية

كما تم تكريم فريق نادى مناظرات المديرية بقيادة الدكتور زينب حمدي والدكتور رامى بهجت ووليد شكرى منسق مدرسة الجيزة الثانوية بنات ومروة أحمد



كما تم تكريم إدارات جنوب الجيزة التعليمة العمرانية والوراق والصف وشمال وبولاق الدكرور والشيخ زايد والدقى والعجوزة والهرم وابو النمرس والعياط واطفيح

وكانت التكريمات بناء على المباردرات التى أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة وكذلك المبادرات التى شارك فيها أبناء تعليم الجيزة وهى كالتالى:

أولا: مبادرات أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة وهى:

1- مبادرة (نادى المناظرات) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة



2-مبادرة (دوى باختلاف) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة



3-مبادرة (قادرون مبدعون) الخاصة أيضا بمديرية التربية والتعليم بالجيزة



4-مبادرة (التربية الإيجابية) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة



5-مبادرة (مدارس بلا تدخين) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة



6-مبادرة (مخاطر الألعاب الإلكترونية) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة



7-مبادرة (إحنا فاهمينك) الخاصة بلغة الإشارة.

ثانيا: مبادرات شاركت فيها مديرية التربية والتعليم بالجيزة:

1-مبادرة (دوى) الخاصة بالمجلس القومى للمرأة



2- مبادرة (تمكين الفتيات) الخاصة أيضا بالمجلس القومى بالمرأة



3- مبادرة ( قادرون مختلفون) الخاصة بوزارة الثقافة



4- مبادرة (تمكين الطفل) الخاصة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة



5- مبادرة (معا... نبدع) الخاصة أكاديمية الفنون



6- مبادرة (اكتشف نفسك) الخاصة بجمعية تكاتف



7- مبادرة (نادى المبدع الصغير) الخاصة بمؤسسة وطن فى القلب



8- مبادرة (هنفهم ولادنا صح) الخاصة بنادى الأمهات

