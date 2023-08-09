نائب محافظ الجيزة يتفقد تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بمركز أطفيح (صور)

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال تشغيل مجمعات خدمات المواطنين بمركز أطفيح المكون من ٣ طوابق حيث يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ووحدة محلية ومكاتب بريد وتموين وسجل مدني وشهر عقاري ووحدة تضامن اجتماعي ومجلس محلي وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدات المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرا للوقت والجهد.

نائب محافظ الجيزة يتفقد تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بمركز أطفيح.

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تفقد نائب المحافظ مجمعات المواطنين الخدمية بقري البرمبل وصول ومنيل السلطان وكفر قنديل والكداية والقبابات

واطمأن نائب المحافظ على تشغيل العمل بمكاتب الوحدات المحلية والتموين والبريد والتضامن الاجتماعي وأنه جاري تشغيل مكاتب الشهر العقاري والسجل المدني بداخل المجمعات والتقى النائب بالعاملين داخل المجمعات الحكومية وطالبهم بحسن استقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.



نائب محافظ الجيزة يتفقد تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بمركز أطفيح



كما التقى نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين داخل المجمعات الحكومية للتأكد من تقديم الخدمات بشكل لائق

مؤكدا لهم بأن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقري لأحداث تنمية شاملة بالريف المصري وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية المهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح.

في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني لمتابعة التشغيل التجريبي لعدد ١١ مجمعا خدميا للمواطنين بقرى الشوبك الشرقي والاخصاص وغمازة الصغري والأقواز والودي بمركز الصف ومجمعات خدمات المواطنين لقرى الكداية ومنيل السلطان وكفر قنديل والبرمبل وصول والقبابات بمركز أطفيح.

محافظ الجيزة يعاين محطة مياه أبو رواش



عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محطة مياه أبو رواش الارتوازية المغذية لمنطقة المصانع بأبو رواش للوقوف على الحالة الفنية لها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المحطة ورفع كفاءتها لضمان ضخ المياه بصورة منتظمة.

جولات محافظ الجيزة



وكلف محافظ الجيزة خلال الجولة مديرية الإسكان بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والجهات المعنية بسرعة إجراء الدراسات الفنية اللازمة مع سرعة عرض تقرير فني واف عن الحالة الفنية للمحطة بالكامل وأعمال الصيانة المطلوب تنفيذها لرفع كفاءة المحطة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة



كما كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لدراسة الحالة الفنية والوضع الحالي لخزان المياه القائم بالمحطة وغير المستغل لدراسة إمكانية الاستفادة منه في تغذية وتغطية جزء من المصانع كعامل مساعد إضافي بجانب محطة المياه.



كما وجه محافظ الجيزة بمراجعة الحالة الفنية لآبار وطلمبات المياه الموجودة بالمحطة ومدى كفاءتها لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.



رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام وعلي القط رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.