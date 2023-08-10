الدوري الإسباني، ألميريا يتعاقد مع الغاني إدريسو بابا

الدوري الإسباني، أعلن نادي ألميريا اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الغاني إدريسو بابا، معارا لمدة موسم من مايوركا، النادي الآخر المنافس بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويمتلك ألميريا خيارا لشراء اللاعب بنهاية الموسم المقبل.

وكان بابا (27 عاما)، الذي ولد في غانا ويمتلك أيضا الجنسية الإسبانية، انتقل إلى مايوركا في موسم 2018-19 ولعب معه 150 مباراة، منها 91 في الليجا، كما شارك مع منتخب بلاده.

وأوضح نادي ألميريا، في بيان "بابا لاعب يعرفه جيدا المدرب فيسنتي مورينو، حيث لعب تحت إمرته حينما كان مدربا لمايوركا".

Advertisements

وواصل: "الصفقة الجديدة ستعزز وسط ملعب الفريق، بعد التعاقد مع ديون لوبي.. بابا لاعب متحرك وقوي للغاية دفاعيا، وسيضيف للفريق أيضا من واقع خبرته".

وعلى صعيد آخر تعرض نادي ريال مدريد ضربة قوية، بعد إعلان إصابة الحارس تيبو كورتوا، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والذي سيبقيه خارج الملعب خلال الأشهر المقبلة.

وسيكون من الصعب على الحارس البلجيكي اللعب هذا الموسم، وسيغيب 9 أشهر على الأرجح، لذلك يجب على النادي الأبيض أن يتصرف سريعا لتغطية هذا المركز.

5 حراس مرمى لتعويض كورتوا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن هناك خيارات محدودة في ريال مدريد لتعويض كورتوا، خصوصا مع انتقال أندري أونانا إلى مانشستر يونايتد، وروبرت سانشيز إلى تشيلسي، ودافيد رايا إلى آرسنال ويان سومر إلى إنتر ميلان.

وأضافت الصحيفة، أن حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق دافيد دي خيا، هو الاسم الأول على لائحة الفريق، خصوصا أنه غير متعاقد حاليا مع أي فريق، لا سيما وأنه لن يكلف ريال مدريد أي رسوم انتقال.

الاسم الثاني على اللائحة هو حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا، لكن البايرن بدأ بالفعل محادثات للتعاقد مع الحارس الإسباني، الذي انضم إلى الفريق اللندني قبل عدة مواسم مقابل 80 مليون يورو.

ويظهر أيضا على اللائحة، حارس اشبيلية والمنتخب المغربي ياسين بونو، وحارس فالنسيا جيورجي مامارداشفيلي، حيث يطلب النادي الأول 20 مليون يورو للتخلي عن نجمه، فيما يطالب الثاني بما لا يقل عن 15 مليون يورو لحارسه الجورجي.

الخيار الأكثر تعقيدا هو دومينيك ليفاكوفيتش، الحارس الدولي الكرواتي الذي تألق في كأس العالم 2022، والذي ما يزال في دينامو زغرب، وكانت لديه عدة خيارات للرحيل، لكن النادي رفض التخلي عنه بأقل من 12 مليون يورو.

إصابة تيبو كورتوا بالصليبي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

وقال بيان ريال مدريد عبر الموقع الرسمي: ‏بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.