ماسكات لترطيب بشرتك، بعد يوم صيفي شاق

ماسك لترطيب بشرتك، وتخليصها من آثار الشمس المحرقة، هو كل ما تحتاجينه بعد عناء يوم شاق وطويل تحت أشعة الشمس المحرقة، وفي هذا الجو الحار، وأفضل ماسكات لترطيب بشرتك، هو ذلك الذي يتكون من مواد طبيعية، لا تؤذي البشرة، حتى مع الاستخدام المتكرر.

العناية بالبشرة والجسم, فيتو

ماسكات لترطيب بشرتك

وتقدم خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سامنثا جريج، في السطور التالية ماسكات لترطيب بشرتك، بالمواد الطبيعية.

ماسك عسل المانوكا

فوائده: تقليل الاحمرار أو التهيج، زيادة الرطوبة، التقشير

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الخطوات:

ضعي طبقة رقيقة من عسل مانوكا (الذي ينتجه النحل الذي يقوم بتلقيح أزهار شجيرة مانوكا النيوزيلندية الأصلية، وقد ثبت أن له فوائد مضادة للبكتيريا أكثر من أنواع العسل التقليدية) لترطيب الجلد.

اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه برفق باستخدام منظف مرطب.

ماسك تقشير السكر البني

فوائده: زيادة الرطوبة والتقشير

الخطوات:

امزجي 2 ملعقة كبيرة من السكر البني، و2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ضعيه على الوجه بحركات دائرية لطيفة، اتركيه لمدة خمس دقائق، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

ماسك الشاي الأخضر

فوائده: تقليل الاحمرار أو التهيج، الترطيب

الخطوات:

امزجي ملعقة كبيرة، من الشاي الأخضر، والعسل الخام وصودا الخبز، ثم أضيفي كمية كافية من الماء لصنع عجينة.

يوضع على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ.

ماسك الحليب

فوائده: تقليل حب الشباب (مضاد للبكتيريا)، التقشير

الخطوات:

امزجي 2 ملعقة كبيرة من العسل خام، 2 ملاعق كبيرة من جوزة الطيب، و2 ملعقة صغيرة من الحليب لتشكيل عجينة رقيقة.

يوضع على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ.

ماسك الشوفان

فوائده: تقليل الاحمرار وترطيب الجلد، وعلاج التهابات البشرة

الخطوات:

يُمزج ربع كوب من الماء الدافئ مع نصف كوب من دقيق الشوفان المطحون.

يوضع على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ.

ماسك الشوكولاتة

فوائده: زيادة الرطوبة، التقشير، رائحة الشوكولاتة

الخطوات:

امزجي 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو الخام، مع ملعقة كبيرة من الكريم المرطب الذي تستخدمينه، و2 ملعقة صغيرة من العسل الخام، ثم يضاف نصف كوب حليب ويقلب لتشكيل عجينة.

ضعيه على الوجه واتركيه لمدة 10-15 دقيقة (أو حتى يجف) ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

ماسكات لتفتيح البشرة، فيتو

ماسك الأفوكادو المرطب

فوائده: الترطيب، وعلاج التهابات البشرة، التقشير

الخطوات:

امزجي ½ ثمرة أفوكادو ناضجة (مهروسة)، مع ملعقة صغيرة من العسل الخام، وملعقة صغيرة من الزبادي كامل الدسم.

يوضع على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ.