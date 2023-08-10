أخبار الرياضة اليوم: تجاهل اتحاد الكرة للتؤام.. صفقة جديدة لبيراميدز.. وناشئو اليد يشرفون مصر في المونديال

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

كرة اليد، فاز المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة محمد الألفي المدير الفني، أمام منتخب جزر الفارو بنتيجة (38-34)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتعادل المنتخبين بنتيجة (13-13)، وانتهى الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة (31-31)، ليلجأ الفريقان لوقت إضافي.

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الدوري المصري ، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة للموسم الجديد 2023-2024 على أن يتم غلق باب الترشح يوم 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات.

و تقرر إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة يوم 15 أغسطس بمقر اتحاد الكرة.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف البنيني سامسون أكينيولا من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم المقبل 2023 -2024.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك عرضوا على أوسوريو استمرار سامسون أكينيولا في الموسم الجديد كمهاجم للفريق بجانب الثنائي سيف الجزيري وناصر منسي.

وتابع المصدر: “ أوسوريو أبلغ إدارة الفريق في وقت سابق أن سامسون أكينيولا خارج حساباته بسبب تواضع مستواه الفني ”

وأشار المصدر إلى أن الزمالك اضطر إلى تسجيل سامسون أكينيولا في القائمة الأولى بسبب مستحقاته المتأخرة وعدم القدرة على بيعه وفي حالة فسخ التعاقد كان اللاعب سيقدم شكوى في النادي بسبب مستحقاته المتأخرة.

اتحاد الكرة، يواصل اتحاد الكرة تقصيره في التعامل مع الكثير من الملفات، من ضمنها تهنئة أساطير الكرة المصرية بعيد ميلادهم وذكر إنجازاتهم طوال المسيرة الكروية حيث اتضح ذلك بوضوح من ضحية اليوم ( التوأم إبراهيم وحسام حسن ).الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم وقام الكاف بتهنئتهم بعيد الميلاد وتجاهلهم اتحاد الكرة.

الثنائي الذي قدم الكثير للكرة المصرية والمنتخب الوطني ومن القلائل الذين ارتدوا شارة قيادة منتخب مصر في الكثير من البطولات والمحافل الدولية يتواصل تجاهلهم من قبل اتحاد الكرة على مستوى التهنئة وكذلك على مستوى الترشيح لتدريب منتخب مصر.

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع مهند لاشين قادما من نادي فيوتشر، وتعتبر تلك الصفقة الرابعة للفريق السماوي هذا الموسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر تويتر قائلة “ مقاتل في خط الوسط، مانع هجمات الخصوم عاد لناديه مرة أخرى، مرحبًا بك في بيتك مهند ".

وقدم اللاعب مستويات جيدة في الموسم الماضي رفقة نادي فيوتشر، حتى أصبح أحد أولويات باتشيكو مدير فني فريق بيراميدز.

منتخب مصر، بدأ العد التنازلي لمعسكر أخبار منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة نظيره المنتخب الإثيوبي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

من المقرر أن يلعب منتخبنا الوطني مع نظيره الإثيوبي في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر على إستاد الدفاع الجوي.