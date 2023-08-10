اتحاد الكرة ومسلسل نسيان الأساطير عرض مستمر، التوأم حسام وإبراهيم مهدور حقهما

اتحاد الكرة، يواصل اتحاد الكرة تقصيره في التعامل مع الكثير من الملفات، من ضمنها تهنئة أساطير الكرة المصرية بعيد ميلادهم وذكر إنجازاتهم طوال المسيرة الكروية حيث اتضح ذلك بوضوح من ضحية اليوم ( التوأم إبراهيم وحسام حسن ).الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم وقام الكاف بتهنئتهم بعيد الميلاد وتجاهلهم اتحاد الكرة.

الثنائي الذي قدم الكثير للكرة المصرية والمنتخب الوطني ومن القلائل الذين ارتدوا شارة قيادة منتخب مصر في الكثير من البطولات والمحافل الدولية يتواصل تجاهلهم من قبل اتحاد الكرة على مستوى التهنئة وكذلك على مستوى الترشيح لتدريب منتخب مصر.

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وكان اتحاد الكرة قد تجاهل التوأم أثناء الاحتفال بذكرى تأسيسه حيث وضع صورة تضم أساطير الكرة المصرية خالية من التوأم، واليوم يتجاهلا تهنئتهم بعيد ميلادهم، كما يتم تجاهلهم من فترة طويلة من ضمن الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب وهو الأمر الذي يزيد من التساؤل باستمرار حول الخلاف بين الاتحاد والتوأم.

الكاف يحتفل بعيد ميلاد التوأم حسن: "صالوا وجالوا متوجين بألقاب الكرة الأفريقية"

حرص الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الاحتفال بعيد ميلاد التوأم حسام وإبراهيم حسن نجمي الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابقين الذين احتفلوا بعيد ميلادهم الـ57 اليوم الخميس 10 أغسطس.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر تويتر صورة للتوأم حسن وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد التوأم الأشهر في القارة الأفريقية.. صالوا وجالوا متوجين بألقاب الكرة الإفريقية في مسيرة حافلة.. عامًا سعيدًا لحسام وإبراهيم حسن".

التوأم مع المنتخب

حسام وإبراهيم حسن أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة التاريخيين وحسام فهو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع المنتخب المصري برصيد 83 هدفا منها 18 هدفا بمباريات ودية وهو بذلك من صاحب أعلى سجل تهديفي دولي في القارة السمراء، والخامس عشر في تاريخ اللعبة والثاني في أفريقيا هو ثاني أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية مشاركة في المباريات الدولية برصيد 170 مباراة وذلك بعد حذف عدد غير قليل من مبارياته من الفيفا.

يتصدر حسام حسن قائمة تشمل سبعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري برصيد 176 هدفا واختير ضمن قائمة شملت أفضل 1000 لاعب شاركوا في بطولة كأس العالم على مر التاريخ وذلك بعد مشاركته الفعالة في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

بدأ اللعب مع المنتخب المصري عام 1985 وكانت أولى مبارياته الدولية أمام النرويج واستمر حتى عام 2006، شارك في 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا أهمها هدف تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 1990 في مرمى منتخب الجزائر.

كان له الدور البارز في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية لعام 1998 ببوركينا فاسو بعد أن توقع الجميع اعتزاله نظرًا لإصابته بغضروف في الرقبة عام 1997 لكنه نال ثقة محمود الجوهري الذي تعرض لانتقادات لاذعة لتفضيله حسام عن غيره من المهاجمين، لكنه لم يخذل الجوهري فحصد هداف البطولة، وفاز بها مع المنتخب المصري.